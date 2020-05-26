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В Луганской области подтвержден еще один случай заболевания COVID-19

Вчера, 10:44 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области подтвержден еще один случай заболевания COVID-19. Это уже 52 выявленный случай с начала тестирования на коронавирус.

Из 52 выявленных в  области заболевших, выздоровели - 43 человека; продолжают лечение - 9 (3 - в стационаре КНП «Старобельское районное территориальное медицинское объединение», 6 - амбулаторно).

В Украине за 5 июня лабораторно подтверждено 550 новых случаев COVID-19.

Всего в Украине с начала тестирования исследовано 414 542 образца методом ПЦР и 40624 образца - методом ИФА, из них положительный результат на коронавирус выявлен в 26514 случаях.

На амбулаторном лечении находятся 18 532 пациентов, из них 1590 детей и 4067 медработников. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 301 человек, в том числе один ребенок и 29 медиков. 
777 человек умерли от осложнений COVID-19.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины:

  • Винницкая обл. - 1116 (721 выздоровели)
  • Волынская обл. - 1037 (297 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 965 (484 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 203 (121 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 870 (500 выздоровели)
  • Закарпатская обл. - 1301 (568 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 488 (286 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. - 1533 (916 выздоровели)
  • м. Киев - 3375 (888 выздоровели)
  • Киевская обл. - 1748 (533 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 546 (416 выздоровели)
  • Луганская обл. - 52 (43 выздоровели)
  • Львовская обл. - 2053 (506 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 307 (195 выздоровели)
  • Одесская обл. - 986 (368 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 273 (255 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 2014 (1082 выздоровели)
  • Сумская обл. - 192 (158 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 1255 (977 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 1222 (491 выздоровел)
  • Херсонская обл. - 179 (165 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 509 (321 выздоровел)
  • Черкасская обл. - 448 (336 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 3585 (1108 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 257 (77 выздоровели).

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