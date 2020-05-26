В Луганской области подтвержден еще один случай заболевания COVID-19Вчера, 10:44
В Луганской области подтвержден еще один случай заболевания COVID-19. Это уже 52 выявленный случай с начала тестирования на коронавирус.
Из 52 выявленных в области заболевших, выздоровели - 43 человека; продолжают лечение - 9 (3 - в стационаре КНП «Старобельское районное территориальное медицинское объединение», 6 - амбулаторно).
В Украине за 5 июня лабораторно подтверждено 550 новых случаев COVID-19.
Всего в Украине с начала тестирования исследовано 414 542 образца методом ПЦР и 40624 образца - методом ИФА, из них положительный результат на коронавирус выявлен в 26514 случаях.
На амбулаторном лечении находятся 18 532 пациентов, из них 1590 детей и 4067 медработников. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 301 человек, в том числе один ребенок и 29 медиков.
777 человек умерли от осложнений COVID-19.
Заболеваемость коронавирусом по областям Украины:
- Винницкая обл. - 1116 (721 выздоровели)
- Волынская обл. - 1037 (297 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 965 (484 выздоровели)
- Донецкая обл. - 203 (121 выздоровели)
- Житомирская обл. - 870 (500 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 1301 (568 выздоровели)
- Запорожская обл. - 488 (286 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 1533 (916 выздоровели)
- м. Киев - 3375 (888 выздоровели)
- Киевская обл. - 1748 (533 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 546 (416 выздоровели)
- Луганская обл. - 52 (43 выздоровели)
- Львовская обл. - 2053 (506 выздоровели)
- Николаевская обл. - 307 (195 выздоровели)
- Одесская обл. - 986 (368 выздоровели)
- Полтавская обл. - 273 (255 выздоровели)
- Ровенская обл. - 2014 (1082 выздоровели)
- Сумская обл. - 192 (158 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 1255 (977 выздоровели)
- Харьковская обл. - 1222 (491 выздоровел)
- Херсонская обл. - 179 (165 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 509 (321 выздоровел)
- Черкасская обл. - 448 (336 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 3585 (1108 выздоровели)
- Черниговская обл. - 257 (77 выздоровели).