В Луганской области подтвержден еще один случай заболевания COVID-19. Это уже 52 выявленный случай с начала тестирования на коронавирус.

Из 52 выявленных в области заболевших, выздоровели - 43 человека; продолжают лечение - 9 (3 - в стационаре КНП «Старобельское районное территориальное медицинское объединение», 6 - амбулаторно).

В Украине за 5 июня лабораторно подтверждено 550 новых случаев COVID-19.

Всего в Украине с начала тестирования исследовано 414 542 образца методом ПЦР и 40624 образца - методом ИФА, из них положительный результат на коронавирус выявлен в 26514 случаях.

На амбулаторном лечении находятся 18 532 пациентов, из них 1590 детей и 4067 медработников. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 301 человек, в том числе один ребенок и 29 медиков.

777 человек умерли от осложнений COVID-19.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины: