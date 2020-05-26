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В Луганской области на ЗНО записались 329 человек из оккупированных районов

Сегодня, 16:42 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области на ЗНО записались более 6000 человек. Об этом сообщил директор Департамента образования и науки облгосадминистрации Юрий Стецюк во время брифинга для СМИ сегодня, 5 июня.

Всего в области создана сеть из 28 пунктов проведения ВНО: в Северодонецке (6 пунктов), Лисичанске (4 пункта), Рубежном (5 пунктов), Новоайдаре (1 пункт), с. Широкий (Станично-Луганский район) (1 пункт), Попасной (2 пункта), Старобельске (5 пунктов), Сватово (2 пункта), Беловодске (2 пункта).

Среди 6095 участников, которые зарегистрировались на основную сессию ВНО, 3528 - выпускники учреждений общего среднего образования, 933 - выпускники учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, 813 - выпускники учреждений профессионального и перед профессионального высшего образования, 821 - выпускники прошлых лет.

Для качественного проведения внешнего независимого оценивания зарегистрировано 1238 педагогических работников, которые смогут обеспечить функционирование пунктов проведения ВНО в соответствии с существующими требованиями.

Юрий Стецюк отметил, что медицинские работники на пунктах тестирования будут осуществлять проведение термометрии и выявлять участников с признаками респираторных болезней.

Важно, что пункты тестирования по иностранным языкам функционировать в Северодонецке и Старобельске. Эти пункты обеспечены аудиопроигрывателями в необходимом количестве и имеют по одному резервному на каждый пункт проведения ВНО.

Следует заметить, что в этом году для прохождения ВНО на основную сессию зарегистрировалось 329 учеников, проживающих на временно неподконтрольной украинской власти территории.

Для выпускников, проживающих за пределами базовых округов, будет организован подвоз к пунктам проведения ВНО и обратно с учетом требований по организации противоэпидемических мероприятий при оказании услуг по перевозке пассажиров.

Спикер также сообщил, что 15 и 17 июня будет проходить пробное ВНО, на которое зарегистрировались 3384 участников. Для его проведения создан 13 пунктов в 10 городах и районах.

Также будут работать три пункта проверки заданий ВНО открытой формы с развернутым ответом по математике, украинскому и английскому языкам. Эти пункты будут расположены в Северодонецке. Для обеспечения качественной проверки заданий ВНО открытой формы привлечено 201 педагога.


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