В Бахмуте начальник подразделения внутренней безопасности Госпогранслужбы вымогал 10 тыс гривень

Служба безопасности Украины подозревает начальника группы управления внутренней и собственной безопасности Краматорского пограничного отряда в вымогательстве денег.

По данным предварительного следствия, чиновник требовал 10 000 гривен взятки от военнослужащего подразделения Госпогранслужбы. За это злоумышленник обещал не сообщать высшее руководство и правоохранителей о якобы употребление военным наркотиков. К противоправной деятельности начальник привлек своего знакомого - кассира местной автозаправки, а сам в это время выехал к родственникам в Сумскую область.

Задержали офицера внутренней безопасности в Сумской области сразу после получения денег посредником.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.



