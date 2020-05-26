В Луганской и Донецкой областях запретили открывать кафе и рестораны с 5 июня

Киев, Луганская, Донецкая и еще 5 областей попали в перечень регионов, в которых пока невозможна полноценная работа заведений общественного питания — прием клиентов в закрытых помещениях.

Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, из-за показателей заболеваемости коронавирусом, а также из-за небольшого количества проведенных ПЦР-тестирований на 100 000 населения, открыть кафе и рестораны не разрешили Киеву, Волынской, Житомирской, Львовской, Ровненской, Черновицкой, Донецкой и Луганской областям.

«По индикаторам у нас сегодня не проходят: по заболеваемости — Киев, Волынская область, Житомирская область, Львовская область, Ровенская область и Черновцы, а по тестированиям не проходят Донецкая область, Луганская — почти проходит, но 11,96 на 100 000 населения», — сказал Ляшко.

Ляшко отметил, что в этих областях региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций не должны разрешать работу заведений общепита.