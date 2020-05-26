В Бахмуте СБУ обнаружила в доме боевика «ДНР» арсенал с противотанковой миной, гранатами и боеприпасами.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, контрразведчики выявили в районе проведения операции Объединенных сил тайник с военными средствами поражения.

Схрон в 2014 году обустроил участник одной из группировок боевиков так называемой «ДНР», который сейчас скрывается во временно оккупированном Донецке.

Из тайника, оборудованного в частном доме злоумышленника, правоохранители изъяли противотанковую мину ТМ-62М, ручной противотанковый гранатомет, 5 подствольных гранат и 10 корпусов от гранат Ф-1 и РГД-5. Также обнаружено детонатор для мины МВЧ-62, 9 запалов УЗРГМ и УЗРГМ-2 и 600 патронов калибра 5,45 мм».

По оперативной информации, владелец изъятого оружия — житель Бахмута, который в составе незаконных вооруженных формирований принимал участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции. Также террористі привлекали его к дежурствам на блокпостах боевиков.