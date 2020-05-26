» » В Бахмуте СБУ обнаружила в доме боевика «ДНР» арсенал с противотанковой миной, гранатами и боеприпасами

В Бахмуте СБУ обнаружила в доме боевика «ДНР» арсенал с противотанковой миной, гранатами и боеприпасами

Сегодня, 16:29 citynews.net.ua | Напечатать

В Бахмуте СБУ обнаружила в доме боевика «ДНР» арсенал с противотанковой миной, гранатами и боеприпасами.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, контрразведчики выявили в районе проведения операции Объединенных сил тайник с военными средствами поражения.

Схрон в 2014 году обустроил участник одной из группировок боевиков так называемой «ДНР», который сейчас скрывается во временно оккупированном Донецке.

Из тайника, оборудованного в частном доме злоумышленника, правоохранители изъяли противотанковую мину ТМ-62М, ручной противотанковый гранатомет, 5 подствольных гранат и 10 корпусов от гранат Ф-1 и РГД-5. Также обнаружено детонатор для мины МВЧ-62, 9 запалов УЗРГМ и УЗРГМ-2 и 600 патронов калибра 5,45 мм».

По оперативной информации, владелец изъятого оружия — житель Бахмута, который в составе незаконных вооруженных формирований принимал участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции. Также террористі привлекали его к дежурствам на блокпостах боевиков.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 16:29

В Бахмуте СБУ обнаружила в доме боевика «ДНР» арсенал с противотанковой миной, гранатами и боеприпасами

Сегодня, 13:33

В оккупированном Луганске готовятся судить 14-летних детей за «терроризм»

Сегодня, 11:35

В сводный бюджет плательщики Луганской области перечислили более 2,4 млрд гривень налогов и сборов

Сегодня, 11:28

В Приватбанке произошел сбой в работе сервисов и платежей

Сегодня, 10:57

СБУ сообщила о подозрении 11 руководителям так называемой «ЛНР», но имена не называет

Сегодня, 10:41

В Луганской области еще 2 новых случая COVID-19 из России

Вчера, 14:00

В Украине запустили приложение для оплаты штрафов за нарушения ПДД. Но только для устройств на Android

Вчера, 13:30

Андрей Таран передал материалы с доказательствами присутствия армии РФ на востоке Украины министру обороны Германии

Вчера, 12:30

Во время карантина украинцы стали покупать больше товаров в китайских интернет-магазинах

Вчера, 11:47

В Украине планируют изменить механизм получения пособия по безработице на период карантина

Вчера, 10:44

В Луганской области российские террористы обстреливали Золотое и Новозвановку

Вчера, 10:37

В Луганской области выявили 2 новых случая COVID-19 в Новопскове

Новости Украины:

2-06-2020, 12:22

В Одессе со стрельбой и арматурой разгромили торговый павильон на рынке

1-06-2020, 15:17

В Одессе горел приют для бездомных животных - эвакуировали 40 кошек и 350 собак

1-06-2020, 15:13

В Киеве перекрыт мост Метро -  возможно из-за угрозы взрыва

1-06-2020, 14:19

Что лучше подарить офисному сотруднику?

1-06-2020, 10:48

1 июня на украинском-словацком участке границы возобновил работу пункт пропуска «Вельке Слеменце»

30-05-2020, 10:02

С 1 июня в Одессе возобновляют движение пригородных поездов

29-05-2020, 11:03

Под Киевом банды перевозчиков устроили массовую драку и перестрелку - видео

28-05-2020, 12:40

На Волыни подросток погиб забравшись на высоковольтную линию электропередач

27-05-2020, 13:03

В Киеве пытались убить главаря наркокартеля - преступники задержаны

26-05-2020, 13:28

В Одессе возобновили оформление загранпаспортов

26-05-2020, 12:45

В Карпатах выпало 15 сантиметров снега - фото

26-05-2020, 12:38

В Одессе проверят старые дома на возможность повреждения из-за новостроек

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июнь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 



^Наверх

 

В Бахмуте СБУ обнаружила в доме боевика «ДНР» арсенал с противотанковой миной, гранатами и боеприпасами » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня