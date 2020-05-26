В оккупированном Луганске готовятся судить 14-летних детей за «терроризм»

Оккупировавшие Луганск российские террористы внесли изменения в так называемый «уголовный кодекс». Теперь 14-летних детей в оккупированных районах можно обвинять и судить по статье терроризм с 14 лет. Например за несообщение о преступлении террористического характера или содействие экстремистской деятельности.

Например за надпись как на фото, сделанном в мае в оккупированном Краснодоне, можно быть обвиненным практически по всем статьям так называемого «уголовного кодекса ЛНР».

Кроме того, российские оккупанты дополнили «закон» новыми статьями с обвинениями.

В настоящее время террористами, скопировавшими свое «законодательство» с российского, предусмотрена уголовная ответственность в отношении лиц, достигших ко времени совершения преступления 14-летнего возраста, за совершение убийства, похищения человека, кражу, террористический акт, захват заложников.

Новый «закон» устанавливает аналогичный возрастной порог за «преступления террористической направленности, которые совершаются умышленно и несут особую опасность для общества», организацию незаконного вооруженного формирования».

Также ужесточено наказание за призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное ее оправдание, попытки нивелировать в обществе суть преступных деяний.

Чтобы было понятно людям не знакомым с реалиями жизни Донбасса — написанная в соцсетях фраза «Я люблю Украину» или украинский флаг на фото в оккупированных районах Луганской и Донецкой областей приравнивается к пособничеству «террористам».

Критика оккупировавших Донбасс и Крым боевиков — к государственной измене.

Для примера — «военный суд ЛНР» приговорил студента 2-го курса Луганской академии культуры и искусств им. Матусовского к пяти с половиной годам лишения свободы за публикации в интернете.