В сводный бюджет плательщики Луганской области перечислили более 2,4 млрд гривень налогов и сборов

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что в январе-мае 2020 плательщики Луганщины уплатили в сводный бюджет 2,413 миллиарда гривень. Это на 53,4 миллиона больше, чем в январе-мае 2019 года.

В частности, в государственный бюджет поступило 1,928 миллиарда гривень. По сравнению с показателями за прошлый год поступления выросли на 777,4 тыс. гривень.

В разрезе основных платежей в государственный бюджет поступило 429,4 млн грн налога на доходы физических лиц и военного сбора; 450,3 млн грн налога на добавленную стоимость; 74,2 млн грн налога на прибыль предприятий.

Кроме того, от плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование региона поступило 1,330 миллиарда гривень.