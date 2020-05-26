СБУ сообщила о подозрении 11 руководителям так называемой «ЛНР», но имена не называет

За последние три месяца следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении руководителям «министерств», «администраций» и «депутатам» так называемой «ЛНР».

Среди подозреваемых - руководители фейковых «МГБ», «министерства связи и массовых коммуникаций», «министерства сельского хозяйства», три «депутата народного совета», два заместителя «глав местных администраций», двое «должностных лиц министерств» и главарь боевиков по кличке «Нуф».

Злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 3 ст. 27 и ч. 2 ст. 146 (организация незаконного лишения свободы), ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Судом предоставлено разрешение на задержание подозреваемых. Злоумышленники объявлены в розыск.

Всего за 3 последних года следователи СБУ завершили досудебное расследование в отношении почти 90 представителей так называемой «ЛНР».