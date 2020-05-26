В Луганской области еще 2 новых случая COVID-19 из России

В Луганской области подтверждено еще два случая заболевания COVID-19. Один человек выздоровел.

Заболевшие ранее вернулись из-за границы (РФ) и все время находились на самоизоляции. Один человек проживает в Новопсковском районе, другой - Беловодском.

За все время исследований на Луганщине это заболевание лабораторно подтверждено у 51 человека.

Из них выздоровели - 41; лечатся - 10 (3 - на стационаре КНП «Старобельское районное территориальное медицинское объединение», 7 - амбулаторно).

В Украине за 3 июня лабораторно подтверждено 588 случаев заболевания коронавирусом.

По состоянию на 3 июня в Украине показатель заболеваемости COVID-19 составил 59,3 на 100 тыс. Населения. Показатель летальности - 3%. Для сравнения, показатель летальности по состоянию на 30 апреля составил 2,5%.

Всего в Украине с начала эпидемии исследовано 392 316 образцов методом ПЦР и 29533 образца - методом ИФА, из них положительный результат на коронавирус выявлен в 25411 тестах.

На амбулаторном лечении находятся 17 674 пациентов, из них 1532 ребенка и 3965 медработников. Всего нуждались в госпитализации 7737 человек, из них 297 детей. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 297 человек, в том числе один ребенок.

Умерли 747 человек.