В Украине запустили приложение для оплаты штрафов за нарушения ПДД. Но только для устройств на Android

Министерство внутренних дел запустило мобильное приложение, которое позволяет оплатить штрафы за нарушение правил дорожного движения. Также в государственном приложении «Штрафы ПДД» есть информация о размещении на карте камер автофиксации нарушений.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Приложение также позволит оперативно получать уведомления о новых штрафах и их статусе.

«С помощью приложения можно легко выполнить поиск постановлений, оформленных на транспортное средство, а также оформить подписку на получение уведомлений о вынесении новых постановлений. Не надо ждать пока постановление поступит в ваш почтовый ящик, а сразу оплатить его онлайн», — сообщил заместитель главы МВД Сергей Гончаров.

Он отметил, что в случае оплаты штрафа в течение 10 банковских дней предоставляется скидка в размере 50% от суммы.

Сейчас скачать мобильное приложение «Штрафы ПДД» можно лишь для Android. Для IOS приложение станет доступным в ближайшее время. Кроме этого создан телеграмм-бот «Штрафы ПДД», который также дает возможность оформить подписку на транспортное средство и уплатить штраф.