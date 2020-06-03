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В Украине запустили приложение для оплаты штрафов за нарушения ПДД. Но только для устройств на Android

Сегодня, 14:00 citynews.net.ua | Напечатать

Министерство внутренних дел запустило мобильное приложение, которое позволяет оплатить штрафы за нарушение правил дорожного движения. Также в государственном приложении «Штрафы ПДД» есть информация о размещении на карте камер автофиксации нарушений.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Приложение также позволит оперативно получать уведомления о новых штрафах и их статусе.

«С помощью приложения можно легко выполнить поиск постановлений, оформленных на транспортное средство, а также оформить подписку на получение уведомлений о вынесении новых постановлений. Не надо ждать пока постановление поступит в ваш почтовый ящик, а сразу оплатить его онлайн», — сообщил заместитель главы МВД Сергей Гончаров.

Он отметил, что в случае оплаты штрафа в течение 10 банковских дней предоставляется скидка в размере 50% от суммы.

 

Сейчас скачать мобильное приложение «Штрафы ПДД» можно лишь для Android. Для IOS приложение станет доступным в ближайшее время. Кроме этого создан телеграмм-бот «Штрафы ПДД», который также дает возможность оформить подписку на транспортное средство и уплатить штраф.


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