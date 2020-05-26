Андрей Таран передал материалы с доказательствами присутствия армии РФ на востоке Украины министру обороны Германии

2 июня 2020 состоялся однодневный визит украинской делегации в Федеративную Республику Германия.

Во время переговоров с Федеральным министром обороны ФРГ, Министр обороны Украины Андрей Таран обсудил вопросы урегулирования безопасности аспектов вооруженной агрессии РФ против Украины и наращивания двустороннего украинского-германского сотрудничества.

Стороны также обсудили вопросы привлечения механизмов международной поддержки в рамках Нормандского формата.

Глава украинского оборонного ведомства рассказал о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил, а также мер, принимаемых во исполнение договоренностей Парижского саммита в рамках Нормандского формата от 9 декабря 2019 года.

Украинская сторона подчеркнула неизменность позиций по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины. Кроме того, Андрей Таран передал материалы с доказательствами присутствия вооруженных формирований Российской Федерации на востоке Украины. Министр обороны также акцентировал внимание немецкой стороны на недопустимости создания препятствий деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также активную милитаризацию оккупированного Крыма.

Кроме того, немецкого коллегу были проинформированы относительно основных приоритетов оборонной реформы в Украине, стратегии развития ее Вооруженных Сил и трансформации структур системы управления в Вооруженных Силах в соответствии со стандартами НАТО, а также важности работы стратегических советников.

Особое внимание уделено обсуждению вопросов развития военно-технического сотрудничества. Немецкая сторона выразила поддержку Министерству обороны Украины в развитии критически необходимых возможностей Вооруженных Сил Украины.

С целью укрепления двусторонних отношений Министр обороны Украины пригласил Федерального министра обороны ФРГ осуществить визит в Украину во второй половине 2020 года.