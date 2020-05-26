Во время карантина украинцы стали покупать больше товаров в китайских интернет-магазинах

«Укрпочта» и логистический оператор «Цайняо» (Cainiao Network принадлежит Alibaba Group) выяснили несколько больше покупали жители Украины во время карантина.

Всего с начала года «Цайняо» отправил украинским покупателям AliExpress около 665000 килограмм посылок, что на 74% больше, чем в прошлом году.

Основным партнером, который обрабатывает львиную долю этих отправлений выступает Укрпочта.

«В первые 2 недели карантина мы наблюдали стремительное сокращение заказов, а уже в апреле объемы заказов начали восстановление и сегодня возобновились практически до уровней 2019 года, ведь клиенты убеждаются, что шопинг за границей остается надежным. Всего в мире было отменено 95% всех пассажирских рейсов, которыми транспортируется и почта. Но нам с партнерами удалось быстро запустить альтернативные решения грузового авиасообщения, чтобы выдержать сроки доставки», - отметил первый заместитель генерального директора Укрпочты Александр Перцовский.

Средний срок доставки посылок в страну составил около 30 дней - сокращению сроков способствовал запуск прямых грузовых рейсов «Цайняо» с заказами AliExpress в европейские хабы с доставкой на склады Укрпочты во Львове. А именно налажена доставка из Китая в Амстердам, а оттуда грузовиками во Львов, другой канал - из Китая в Ригу и далее чартерром в Киев. Все привлеченные партнеры работают над тем, чтобы транзитные сроки и в дальнейшем сокращались.

«Во время карантина покупатели продолжили активно заказывать на AliExpress. По сравнению с прошлым годом общий объем заказов вырос на 74%, при этом новые маршруты позволили даже сократить сроки доставки посылок в Украину. И мы продолжим работать над новыми каналами доставки, которые позволят сделать покупки еще более приятными», - отмечает генеральный директор «Цайняо» в Восточной Европе Вячеслав Савин.

Самыми популярными категориями товаров седи украинцев остаются электроника, одежда, ассортимент для дома и сада, а также детские товары и товары для красоты и здоровья.