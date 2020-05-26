» » В Украине планируют изменить механизм получения пособия по безработице на период карантина

В Украине планируют изменить механизм получения пособия по безработице на период карантина

Сегодня, 11:47 citynews.net.ua | Напечатать

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть ряд вопросов, в частности, постановление об изменении порядка предоставления и возврата средств, направленных на пособие по безработице на период карантина. А также распоряжение о перераспределении расходов для Минэкономики на 2020 год и законопроект о внесении изменений в госбюджет. 

Чиновники планируют рассмотреть ряд законопроектов, в частности, о внесении изменений в госбюджет на 2020 год, а также о внесении изменений в законодательство относительно учета трудовой деятельности в электронной форме.

Также планируется рассмотреть проект распоряжения, которым уполномочить заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды подписать соглашение о вкладе между Украиной и ЕБРР относительно участия Украины в Фонде Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среды.

Кроме того, правительство планирует рассмотреть проекты постановлений, в частности, изменить порядок предоставления и возврата средств, направленных на помощь по частичной безработице на период карантина, а также порядок формирования и использования средств Нацфонда исследований Украины. Также планируется ввести экспериментальный проект по заказу разрешений на поездки на территории иностранных государств при выполнении перевозок в электронной форме.

Также планируется рассмотреть проекты распоряжений, в частности, о согласовании перечня земельных участков, относящихся к землям обороны, на которых планируется строительство жилья для военнослужащих Службы безопасности и членов их семей, о перераспределении расходов для Минэкономики на 2020 год, об образовании Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий по созданию мемориала украинских героев.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 14:00

В Украине запустили приложение для оплаты штрафов за нарушения ПДД. Но только для устройств на Android

Сегодня, 13:30

Андрей Таран передал материалы с доказательствами присутствия армии РФ на востоке Украины министру обороны Германии

Сегодня, 12:30

Во время карантина украинцы стали покупать больше товаров в китайских интернет-магазинах

Сегодня, 11:47

В Украине планируют изменить механизм получения пособия по безработице на период карантина

Сегодня, 10:44

В Луганской области российские террористы обстреливали Золотое и Новозвановку

Сегодня, 10:37

В Луганской области выявили 2 новых случая COVID-19 в Новопскове

Вчера, 14:51

Украинская делегация в Германии обсудит Крым, сотрудничество с НАТО и ситуацию в Донбассе

Вчера, 13:28

Хомчак сообщил о подготовке у открытию с украинской стороны КПВВ в Луганской и Донецкой областях

Вчера, 12:15

Генштаб ВСУ рассказал сколько российских террористов было уничтожено в мае 202 года

Вчера, 11:05

В Луганской области 14-летнюю девочку родители сажали на цепь чтобы не убегала

Вчера, 11:01

За 5 месяцев 2020 года дефицит бюджета Украины составил более 47,8 млрд гривень

Вчера, 09:30

1 июня в Украине выявлено 328 новых случаев COVID-19

Новости Украины:

Вчера, 12:22

В Одессе со стрельбой и арматурой разгромили торговый павильон на рынке

1-06-2020, 15:17

В Одессе горел приют для бездомных животных - эвакуировали 40 кошек и 350 собак

1-06-2020, 15:13

В Киеве перекрыт мост Метро -  возможно из-за угрозы взрыва

1-06-2020, 14:19

Что лучше подарить офисному сотруднику?

1-06-2020, 10:48

1 июня на украинском-словацком участке границы возобновил работу пункт пропуска «Вельке Слеменце»

30-05-2020, 10:02

С 1 июня в Одессе возобновляют движение пригородных поездов

29-05-2020, 11:03

Под Киевом банды перевозчиков устроили массовую драку и перестрелку - видео

28-05-2020, 12:40

На Волыни подросток погиб забравшись на высоковольтную линию электропередач

27-05-2020, 13:03

В Киеве пытались убить главаря наркокартеля - преступники задержаны

26-05-2020, 13:28

В Одессе возобновили оформление загранпаспортов

26-05-2020, 12:45

В Карпатах выпало 15 сантиметров снега - фото

26-05-2020, 12:38

В Одессе проверят старые дома на возможность повреждения из-за новостроек

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июнь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 



^Наверх

 

В Украине планируют изменить механизм получения пособия по безработице на период карантина » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня