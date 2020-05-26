В Украине планируют изменить механизм получения пособия по безработице на период карантина

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть ряд вопросов, в частности, постановление об изменении порядка предоставления и возврата средств, направленных на пособие по безработице на период карантина. А также распоряжение о перераспределении расходов для Минэкономики на 2020 год и законопроект о внесении изменений в госбюджет.

Чиновники планируют рассмотреть ряд законопроектов, в частности, о внесении изменений в госбюджет на 2020 год, а также о внесении изменений в законодательство относительно учета трудовой деятельности в электронной форме.

Также планируется рассмотреть проект распоряжения, которым уполномочить заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды подписать соглашение о вкладе между Украиной и ЕБРР относительно участия Украины в Фонде Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среды.

Кроме того, правительство планирует рассмотреть проекты постановлений, в частности, изменить порядок предоставления и возврата средств, направленных на помощь по частичной безработице на период карантина, а также порядок формирования и использования средств Нацфонда исследований Украины. Также планируется ввести экспериментальный проект по заказу разрешений на поездки на территории иностранных государств при выполнении перевозок в электронной форме.

Также планируется рассмотреть проекты распоряжений, в частности, о согласовании перечня земельных участков, относящихся к землям обороны, на которых планируется строительство жилья для военнослужащих Службы безопасности и членов их семей, о перераспределении расходов для Минэкономики на 2020 год, об образовании Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий по созданию мемориала украинских героев.