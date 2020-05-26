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В Луганской области российские террористы обстреливали Золотое и Новозвановку

Сегодня, 10:44 citynews.net.ua | Напечатать

2 июня вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики обстреливали позиции ВСУ  из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия и применил неуправляемые ракетные снаряды.

В Луганской области террористы обстреляли позиции ВСУ в Новозвановке и поселке Золотое из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В Донецкой области боевики обстреливали территорию в зоне разведения сил около Павлополя: утром из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а с наступлением темноты, кроме этого, еще применили неуправляемые ракетные снаряды и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вблизи Старогнатовки, российские боевики обстреливали позиции Объединенных сил, используя артиллерийские системы 152-го калибра и 82 мм минометы.

У Богдановки противник задействовал 82 мм минометы, а рядом с Марьинкой — снайперское оружие.
Водяное обстреляли из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.


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