В Луганской области выявили 2 новых случая COVID-19 в Новопскове

В Луганской области выявили 2 новых случая COVID-19 в НовопсковеСегодня, 10:37
В Луганской области подтверждено еще два случая COVID-19 - заболевшие супруги из Новопсковского района. За все время исследований в Луганской области коронавирус лабораторно подтвержден у 49 человек.
По данным Центра громадского здоровья, в Украине за 2 июня выявлено 483 случая нового коронавируса.
Всего в Украине с начала эпидемии исследованы 381 552 проб методом ПЦР и 21931 образец - методом ИФА, из них подтвержжен вирус в 24823 случаях. 10 440 человек выздоровели, 735 умерли
На амбулаторном лечении находятся 17 227 пациентов, из них 1496 детей и 3883 медработника. Всего нуждались в госпитализации 7596 человек, из них 295 детей.
В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 292 человека, в том числе один ребенок.
Заболеваемость коронавирусом по областям Укарины:
- Винницкая обл. - 1050 (657 выздоровели)
- Волынская обл. - 959 (278 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 950 (267 выздоровели)
- Донецкая обл. - 166 (97 выздоровели)
- Житомирская обл. - 780 (472 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 1236 (434 выздоровели)
- Запорожская обл. - 463 (258 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 1465 (862 выздоровели)
- м. Киев - 3133 (756 выздоровели)
- Киевская обл. - 1652 (418 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 523 (403 выздоровели)
- Луганская обл. - 49 (40 выздоровели)
- Львовская обл. - 1830 (457 выздоровели)
- Николаевская обл. - 295 (182 выздоровели)
- Одесская обл. - 913 (231 выздоровел)
- Полтавская обл. - 272 (253 выздоровели)
- Ровенская обл. - 1873 (993 выздоровели)
- Сумская обл. - 174 (147 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 1200 (948 выздоровели)
- Харьковская обл. - 1131 (467 выздоровели)
- Херсонская обл. - 179 (161 выздоровел)
- Хмельницкая обл. - 469 (259 выздоровели)
- Черкасская обл. - 416 (320 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 3442 (1017 выздоровели)
- Черниговская обл. - 203 (63 выздоровели).