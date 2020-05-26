В Луганской области выявили 2 новых случая COVID-19 в Новопскове

В Луганской области подтверждено еще два случая COVID-19 - заболевшие супруги из Новопсковского района. За все время исследований в Луганской области коронавирус лабораторно подтвержден у 49 человек.

По данным Центра громадского здоровья, в Украине за 2 июня выявлено 483 случая нового коронавируса.

Всего в Украине с начала эпидемии исследованы 381 552 проб методом ПЦР и 21931 образец - методом ИФА, из них подтвержжен вирус в 24823 случаях. 10 440 человек выздоровели, 735 умерли

На амбулаторном лечении находятся 17 227 пациентов, из них 1496 детей и 3883 медработника. Всего нуждались в госпитализации 7596 человек, из них 295 детей.

В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 292 человека, в том числе один ребенок.

Заболеваемость коронавирусом по областям Укарины: