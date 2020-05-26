Украинская делегация в Германии обсудит Крым, сотрудничество с НАТО и ситуацию в Донбассе

Сегодня в Германии проходят переговоры по вопросам деоккупации Крыма, сотрудничество с НАТО и ситуаци в Донбассе.

Как сообщил вице-премьер Дмитрий Кулеба, на своей странице в Facebook, на повестке дня политического визита деоккупация ОРДЛО и Крыма, поддержка Германией реформ в Украине, в частности медицинской реформы, предоставление Украине статуса участника Программы расширенных возможностей НАТО, европейская интеграция Украины во время председательства Германии в Совете ЕС во второй половине 2020 г.

Также в Германии украинская делегация обсудит перспективу признания Бундестагом Голодомора как геноцида украинского народа и возведение памятника украинцам, погибшим во Второй мировой войне, торговлю и инвестиции между странами.

«Здесь все дисциплинированно придерживаются социальной дистанции, но это не помешает нам сегодня поговорить с глазу на глаз делегациями — глава офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Игорь Жовква, вицепремьер Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран обладают всей информацией из первых рук о безопасности ситуации на Донбассе, в Крыму и на Черном море», — добавил он.