Хомчак сообщил о подготовке у открытию с украинской стороны КПВВ в Луганской и Донецкой областях

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в Донецкой и Луганской областях готовят к открытию в рамках ослабления карантина.

По информации главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, КПВВ на Донбассе начнут открывать после 10 июня.

Об этом он сообщил на совещании у президента Владимира Зеленского.

В частности, Хомчак сообщил, что уже готовят к открытию первые контрольные пункты на линии разграничения в зоне проведения ООС после 10 июня.

С 1 июня КПВВ в Луганской и Донецкой областях перешли на летний режим работы, но из-за карантинных ограничений пропуск граждан осуществляется только по специальному разрешению командующего ООС.

Также для пропуска на оккупированные территории требуется специальное разрешение российских террористов.

На совещании также было отмечено, что после начала внедрения карантинных смягчений значительных вспышек болезни в стране не произошло. К тому же в Украине держится плато заболеваемости. За минувшие сутки выписаны 388 человек, а заболели - 328.