Генштаб ВСУ рассказал сколько российских террористов было уничтожено в мае 202 года

В штабе ООС рассказали о количестве уничтоженной техники российских террористов и боевиках в мае 202 года.

По подтвержденным данным разведки, потери вооруженных формирований РФ за прошлый месяц составили:

ликвидированы — 49 человек;

ранены и травмированы — 94 человека.

Также военнослужащие уничтожили семь единиц техники врага: два миномёта калибра 120 мм, два беспилотных летательных аппарата и три военных автомобиля.

Кроме того, военная разведка получила очередные доказательства поддержки террористов со стороны РФ вооружением.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области, совместно с работниками военной контрразведки СБУ и следователями 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях задокументировали очередной факт поставки Российской Федерацией вооружение подконтрольным ей незаконным вооруженным формированием на временно оккупированной территории Луганской области.

Вблизи линии соприкосновения между населенными пунктами Горное и Золотое Луганской области выявлено корпус двигателя малогабаритного реактивного огнемета «МРАО-А» калибра 72 мм. По данным следствия, это средство поражения находится на вооружении воинских частей Вооруженных сил Российской Федерации Огнемет применяется подконтрольными РФ незаконными вооруженными формированиями в Луганской области для осуществления военной агрессии против Вооруженных Сил Украины.