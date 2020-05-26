В Луганской области 14-летнюю девочку родители сажали на цепь чтобы не убегала

Вчера, 1 июня, после обеда, в Кременской отдел полиции позвонил 59-летний местный житель и рассказал, что к нему приползла за 14-летняя соседка с цепью на ногах и попросила помощи. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Немедленно по адресу, который назвал человек, выехали ювенальные полицейские, следственно-оперативная группа и руководство местного отдела полиции. Как выяснилось на месте происшествия, девушка уже сутки находилась с цепью на ногах, которую ей надела ее собственная 44-летняя мать.

Как пояснила полицейским мать, она пользовалась цепью пытаясь, таким образом, «перевоспитывать» дочь, которая, якобы, постоянно убегает из дома.

Кроме того, ночью женщина веревкой привязывала к своей ноге и к цепи на ногах дочери, чтобы и ночью «контролировать» ребенка.

Сейчас девушка находится в больнице. По факту незаконного лишения свободы несовершеннолетнего открыто уголовное производство по ст. 146 УК Украины «Незаконне лишение свободы или похищение человека».