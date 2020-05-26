За 5 месяцев 2020 года дефицит бюджета Украины составил более 47,8 млрд гривень

По оперативным данным Государственной казначейской службы, в мае 2020 году до общего фонда государственного бюджета поступило 63,9 млрд грн, роспись выполнена на 100%. При этом возмещение НДС составило 12 млрд гривен.

Это на 40 млрд гривень меньше чем поступление в мае 2019 года, когда в бюджет поступило 104 млрд гривень.

Из основных тенденций мая 2020 в разрезе налогов и сборов следует отметить следующее:

роспись по налогу и сбору на доходы физических лиц перевыполнен на 0,1 млрд грн;

показатель по рентной плате за пользование недрами выполнен на 114,7%, перевыполнение составило 0,3 млрд грн;

роспись по акцизному налогу перевыполнен на 1,1 млрд грн, или на 21,4%, в основном за счет поступлений налога с табачных изделий;

на 99,8% выполнена роспись по налогу на добавленную стоимость, недопоступления составили 0,1 млрд грн;

0,5 млрд грн составило недовыполнение по налогу на прибыль предприятий, роспись выполнена на 97,2%.

С учетом невыполнения росписи доходов, которое сложилось в январе-апреле 2020 (86,1%), роспись доходов по итогам января-мая по общему фонду государственного бюджета в целом выполнена на 88,4%.

За январь-май 2020 социальные расходы, расходы на оборону, на обслуживание долга и дотации местным бюджетам полностью профинансированы на основании платежных поручений. Так, расходы по общему фонду государственного бюджета за 5 месяцев 2020 составляли 392,8 млрд грн, или 83,4% от росписи отчетного периода.

По данным портала OpenBudget , в прошлом году на конец мая доходы за 5 месяцев составили 426,7 млрд гривень.

По итогам января-мая текущего года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в размере 47,8 млрд грн, в том числе общий фонд - дефицитом в сумме 52,2 млд грн, что находится в пределах запланированного на этот период показателя бюджета.