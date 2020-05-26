1 июня в Украине выявлено 328 новых случаев COVID-19

1 июня в Украине выявлено 328 новых случаев COVID-19Сегодня, 09:30
За 1 июня в Украине выявлено 328 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает Центр громадского здоровья.
Всего с начала тестирования в Украине исследовано 371 668 образцов методом ПЦР и 15615 образцов - методом ИФА. Из них положительній результат на COVID-19 выявлен в 24340 случаях.
На амбулаторном лечении находятся 16 896 пациентов, из них 1460 детей и 3805 медработников. Всего нуждались в госпитализации 7444 человек, из них 287 детей и 877 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 286 человека, в том числе один ребенок.
Всего в Украине 10 078 пациентов уже выздоровели, 727 умерли.
Заболеваемость коронавирусом по областям Украины:
- Винницкая обл. - 1029 (619 выздоровели)
- Волынская обл. - 942 (264 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 943 (266 выздоровели)
- Донецкая обл. - 164 (94 выздоровели)
- Житомирская обл. - 776 (443 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 1216 (410 выздоровели)
- Запорожская обл. - 450 (253 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 1442 (843 выздоровели)
- м. Киев - 3071 (718 выздоровели)
- Киевская обл. - 1623 (399 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 516 (403 выздоровели)
- Луганская обл. - 47 (40 выздоровели)
- Львовская обл. - 1734 (438 выздоровели)
- Николаевская обл. - 294 (173 выздоровели)
- Одесская обл. - 896 (225 выздоровели)
- Полтавская обл. - 271 (249 выздоровели)
- Ровенская обл. - 1823 (960 выздоровели)
- Сумская обл. - 173 (147 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 1180 (921 выздоровел)
- Харьковская обл. - 1105 (448 выздоровели)
- Херсонская обл. - 178 (161 выздоровел)
- Хмельницкая обл. - 458 (245 выздоровели)
- Черкасская обл. - 411 (316 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 3410 (980 выздоровели)
- Черниговская обл. - 188 (63 выздоровели).