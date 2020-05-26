1 июня в Украине выявлено 328 новых случаев COVID-19

За 1 июня в Украине выявлено 328 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает Центр громадского здоровья.

Всего с начала тестирования в Украине исследовано 371 668 образцов методом ПЦР и 15615 образцов - методом ИФА. Из них положительній результат на COVID-19 выявлен в 24340 случаях.

На амбулаторном лечении находятся 16 896 пациентов, из них 1460 детей и 3805 медработников. Всего нуждались в госпитализации 7444 человек, из них 287 детей и 877 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 286 человека, в том числе один ребенок.

Всего в Украине 10 078 пациентов уже выздоровели, 727 умерли.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины: