Российские террористы обстреливали район Попасной из противотанковых гранатометов

1 июня вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ из гранатометов различных систем. Также терористы применили беспилотный летательный аппарат.

В Луганской области боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Попасной из станковых противотанковых гранатометов.

В Донецкой области российские террористы дважды обстреляли позиции наших защитников неподалеку Гнутово. Сначала, у этого населенного пункта, противник применил гранатометы различных систем, а затем привел БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17.

По данным разведки, за минувшие сутки были ранены двое оккупантов.

Вследствие обстрелов со стороны российских боевиков один боец Объединенных сил получил ранение.