В Северодонецке полиция останавливала весь электротранспорт из-за просроченной зеленки и трещин в стеклах

И.о. городского головы Северодонецка Вячеслав Ткачук обратился к министру внутренних дел Арсена Авакова с предложением провести служебное расследование и привлечь к ответственности полицейских, которые в период с 25 по 27 мая «кошмарили» коммунальное предприятие «Северодонецкое троллейбусное управление», что привело к прекращению движения электротранспорта. Об этом сообщила пресс-служба городского совета.

Текст обращения:

Уважаемый Арсен Борисович!

Информируем Вас, что в период с 25 по 27 мая действиями сотрудников управления патрульной полиции в Луганской области было заблокировано движение городского электротранспорта в Северодонецке, сотни жителей города из-за действий полицейских не смогли добраться до работы, в больнице и т. Это было шоком для города северодончане привыкли к тому, что электротранспорт в городе всегда работает бесперебойно и в соответствии с графиком. Движение троллейбусов в городе не прекращался ни летом 2014, во время боевых действий, ни во время карантина 2020 года. И мы считаем недопустимым, когда это происходит из-за действий патрульных полицейских. Которые, по нашей оценке, были направлены вовсе не на то, чтобы обеспечить безопасность руку, а чтобы «наказать» коммунальное предприятие. Руководитель которого очень вежливо ответил на предписание о демонтаже наружной рекламы.

Северодонецкий городской совет - ответственная власть, мы не допускали и не допустим в будущем, чтобы кто-либо в городе действовал в ущерб интересам жителей.

Что же угрожает безопасности пассажиров в Северодонецком электротранспорте:

25 мая 2020 на конечной остановке «Кольцо Депо» с 11:40 до 12:30 сотрудники управления патрульной полиции в Луганской области осуществляли технических осмотр подвижного состава коммунального предприятия «Северодонецкое троллейбусное управление» (далее КП тока). Это была группа полицейских (а не обычный патруль), которые, по нашему мнению, действовали не по собственной инициативе, а получили задание на проведение этой проверки. Директор коммунального предприятия и инспектор по безопасности движения пытались выяснить у полицейских основания проверки, но каких-либо документов предоставлено не было. Инспектор М.С.Соловйов, вероятно руководил группой полицейский, устно заявил, что проверка проводится в рамках месячника «Безопасность дорожного движения» и городу надо тратить деньги не на тротуарную плитку, а на троллейбусы.

В связи с этим возникает вопрос к Министерству внутренних дел, действительно среди полномочий патрульных полицейских есть и такое, как решать за городской советы, куда тратить средства городского бюджета? Или у них есть такое поручение Министерства?

Кроме того, в работе Северодонецкого городского совета нет никаких месячников, мы ремонтируем дороги и тротуары, убираем территорию города и т.д. все время, а не в порядке проведения месячников. И нас удивляет, что могут быть месячники безопасности дорожного движения. Или это просто такое условное слово, которое дает возможность полиции легально осуществить «наезд» на коммунальное предприятие?

На следующий день, 26 мая, в 11:45 проверку подвижного состава КП тока патрульная полиция продлила на остановке «Озерная», пресс-служба управления патрульной полиции в Луганской области даже выложила сообщение об этом на своей ФБ-странице.

Пресс-служба добавила фотографию, на которой видно 5 остановленных для проверки троллейбусов. В действительности они остановили 6 троллейбусов (одного на фотографии не видно), и около 2 часов занимались составлением протоколов. Поэтому сотни жителей Северодонецка по вине патрульных полицейских ждали и дождались возможности осуществить поездку в этот день.

У нас возникает вопрос: «Целью полицейских было что «покошмарить» город? Использовав в качестве предлога для нанесения вреда населению вроде проверку технического состояния троллейбусов»?

Два часа полицейским хватило для составления двух постановлений о наложении административных взысканий на 680 грн. по части второй статьи 121 КпроАП водителей троллейбусов. Полицейский Александр Мирошниченко составил постановление серия ДП18 №542450, полицейский Евгений Сафронов составил постановление серия ДП18 №538415. Основания для привлечения водителей к административной ответственности - трещина на стекле и отсутствие правого стеклоочистителя.

Других водителей предупреждали о совершении ими административных правонарушений без составления постановлений. Например, за то, что зеленка в аптечке была с просроченным сроком.

У нас нет сомнений, что в управлении патрульной полиции в Луганской области хорошо знают, что водители троллейбусов не занимаются техническим обслуживанием машин, это делает специальная служба. Основанием выхода троллейбуса в рейс есть запись механика в журнале, что он находится в исправном состоянии. Поэтому водителя троллейбуса невозможно привлечь к ответственности по части второй пола 121 КпроАП. А вот запугать административным протоколом можно.

27 мая в 5:10 патрульная машина полицейский патруль уже стоял у депо. В 5:35 в маршрут вышел троллейбус №407. Примерно в 5:40 на улице Курчатова троллейбус догнала патрульная машина с включенными спец сигналами.

Водителю полицейский заявил, что остановили для проверки документов, в это время другой полицейский совершил осмотр троллейбуса. Конечно, водитель троллейбуса правила дорожного движения не нарушал, а полицейские никаких документов, которые бы давали им право остановить его и осуществить проверку технического состояния транспортного средства, не предъявили.

После этого водители троллейбусов отказались выезжать с территории троллейбусного парка, на маршруте остались только те 3 машины, которые выехали до сих пор.

Тысячи жителей Северодонецка в этот день не попали на работу, были лишены возможности осуществить другие дела. Когда в 9 утра исполняющий обязанности городского головы Вячеслав Ткачук позвонил начальнику управления господину Левченко, тот отказал объяснить, что происходит. Отказался Левченко и от встречи с первым заместителем городского головы Олегом Кузьминовым, сославшись на свою занятость.

Понятно, что троллейбусы в Северодонецке не новые (новейшие приобретенные 9 лет назад), и при большом желании (а оно у патрульных полицейских явно было) можно найти какие-то проблемы. Но по нашему убеждению замена зеленки в аптечке или огнетушителя не повлекли увеличение безопасности перевозки в электротранспорте города.

Конечно, полиция обязана выполнять свои обязанности по обеспечению безопасности движения - в пределах своих полномочий. И делать это надо не во время месячников, а ежедневно. Но запугивать водителей не только нецелесообразно, но и недопустимо.

Поэтому очень просим Вас, уважаемый Арсен Борисович, назначить должное служебное расследование и привлечь виновных в этом инциденте к ответственности. Мы никак не можем допустить, чтобы Северодонецк превратился в очередное поле «ментовских войн», в которых умышленное нанесение вреда населению используют как инструмент, чтобы «убедить» недостаточно лояльного руководителя.