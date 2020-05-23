С 1 июня КПВВ «Станица Луганская» и «Золотое» перешли на летний график работы

С 1 июня все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения с оккупированными территориями в Луганской и Донецкой областях переходят на летний график работы - с 6.00 до 20.00.

В Луганской области график работы изменился на КПВВ «Станица Луганская» и КПВВ «Золотое». но в связи с решением о продлении общегосударственного карантина до 22 июня, ограничения на пересечение линии разграничения в КПВВ продолжают действовать.

Пересечь линию разграничения можно только по отдельному решению командующего объединенных сил при чрезвычайных обстоятельствах гуманитарного характера.

Однако, наличие важных жизненных обстоятельств и положительного решения командующего объединенных сил на пропуск, не гарантирует пересечения линии разграничения, поскольку российские наемники блокируют такие попытки и разворачивают граждан в так называемую «серую зону».