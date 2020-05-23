» » С 1 июня КПВВ «Станица Луганская» и «Золотое» перешли на летний график работы

С 1 июня КПВВ «Станица Луганская» и «Золотое» перешли на летний график работы

Сегодня, 09:45 citynews.net.ua | Напечатать

С 1 июня все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения с оккупированными территориями в  Луганской и Донецкой областях переходят на летний график работы - с 6.00 до 20.00.

В Луганской области график работы изменился на КПВВ «Станица Луганская» и КПВВ  «Золотое». но в связи с решением о продлении общегосударственного карантина до 22 июня, ограничения на пересечение линии разграничения в КПВВ продолжают действовать.

Пересечь линию разграничения можно только по отдельному решению командующего объединенных сил при чрезвычайных обстоятельствах гуманитарного характера.

Однако, наличие важных жизненных обстоятельств и положительного решения командующего объединенных сил на пропуск, не гарантирует пересечения линии разграничения, поскольку российские наемники блокируют такие попытки и разворачивают граждан в так называемую «серую зону».


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 11:04

В Луганской области более 2 тысяч домов остаются без электроэнергии уже вторые сутки

Сегодня, 09:45

С 1 июня КПВВ «Станица Луганская» и «Золотое» перешли на летний график работы

Сегодня, 09:39

За 31 мая в Украине выявлено 340 новых случаев COVID-19

Сегодня, 09:33

31 мая в Луганской области обстреливали Орехово

Вчера, 14:58

В Луганской области ураган срывал крыши и выворачивал деревья - Станица и Новоайдар пострадали больше всего

30-05-2020, 10:08

За 29 мая в Украине выявлено 393 новых случаев COVID-19

29-05-2020, 14:55

В Луганской области возобновляется движение пригородных поездов Попасная - Сватово

29-05-2020, 13:52

Правительство Зеленского планирует повышение тарифов на электроэнергию для населения

29-05-2020, 13:31

Компания Vodafone сообщила о проблемах с голосовой связью в разных регионах Украины

29-05-2020, 13:00

Украина возобновила работу пограничных пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдовой

29-05-2020, 12:27

В Луганской области СБУ задержала продавца вирусов и шпионского ПО

29-05-2020, 11:12

В Луганской области еще один случай заболевания COVID-19

Новости Украины:

Сегодня, 10:48

1 июня на украинском-словацком участке границы возобновил работу пункт пропуска «Вельке Слеменце»

30-05-2020, 10:02

С 1 июня в Одессе возобновляют движение пригородных поездов

29-05-2020, 11:03

Под Киевом банды перевозчиков устроили массовую драку и перестрелку - видео

28-05-2020, 12:40

На Волыни подросток погиб забравшись на высоковольтную линию электропередач

27-05-2020, 13:03

В Киеве пытались убить главаря наркокартеля - преступники задержаны

26-05-2020, 13:28

В Одессе возобновили оформление загранпаспортов

26-05-2020, 12:45

В Карпатах выпало 15 сантиметров снега - фото

26-05-2020, 12:38

В Одессе проверят старые дома на возможность повреждения из-за новостроек

25-05-2020, 11:26

В Одессе стадион Черноморец продали всего за 193 млн гривень

25-05-2020, 11:17

В Киевской области 2 полицейских задержаны по подозрению в изнасиловании

25-05-2020, 10:39

В Киевской области смягчают карантин - можно будет доехать в столицу и отдать детей в садик

23-05-2020, 22:54

В Киеве нашли застреленным депутата Валерия Давыденко

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июнь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 



^Наверх

 

С 1 июня КПВВ «Станица Луганская» и «Золотое» перешли на летний график работы » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня