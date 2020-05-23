За 31 мая в Украине выявлено 340 новых случаев COVID-19

Как сообщает Центр Громадского здоровья, за 31 мая в Украине выявлено 340 новых случаев заболевания COVID-19

Всего с начала тестирования в Украине исследовано 363 187 образцов методом ПЦР и 10944 образцов - методом ИФА, подтверждено - 24012 случаев COVID-19.

На амбулаторном лечении находятся 16 650 пациентов, из них 1443 детей и 3757 медработников. Всего нуждались в госпитализации 7362 человек, из них 282 ребенка и 864 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 283 человека, в том числе один ребенок.

9690 человек уже выздоровели, 718 умерли.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины: