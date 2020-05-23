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За 31 мая в Украине выявлено 340 новых случаев COVID-19

Сегодня, 09:39 citynews.net.ua | Напечатать

Как сообщает Центр Громадского здоровья, за 31 мая в Украине выявлено 340 новых случаев заболевания COVID-19

Всего с начала тестирования в Украине исследовано  363 187 образцов методом ПЦР и 10944 образцов - методом ИФА, подтверждено - 24012 случаев COVID-19.

На амбулаторном лечении находятся 16 650 пациентов, из них 1443 детей и 3757 медработников. Всего нуждались в госпитализации 7362 человек, из них 282 ребенка и 864 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 283 человека, в том числе один ребенок.

9690 человек уже выздоровели, 718 умерли. 

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины:

  • Винницкая обл. - 1005 (587 выздоровели)
  • Волынская обл. - 932 (259 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 942 (265 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 163 (89 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 742 (416 выздоровели)
  • Закарпатская обл. - 1206 (405 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 447 (252 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. - 1420 (818 выздоровели)
  • м. Киев - 3043 (654 выздоровели)
  • Киевская обл. - 1600 (398 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 514 (400 выздоровели)
  • Луганская обл. - 47 (40 выздоровели)
  • Львовская обл. - 1700 (420 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 294 (154 выздоровели)
  • Одесская обл. - 896 (225 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 270 (249 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 1770 (887 выздоровели)
  • Сумская обл. - 170 (141 выздоровел)
  • Тернопольская обл. - 1176 (912 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 1083 (408 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 178 (161 выздоровел)
  • Хмельницкая обл. - 454 (234 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 406 (308 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 3377 (945 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 177 (63 выздоровели).

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