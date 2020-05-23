31 мая в Луганской области обстреливали Орехово

31 мая вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня и обстреливали позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В Луганской области российские террористы выпустили 2 мины калибром 82 мм в районе Золотое-Орехово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» (Донецкая область) боевики неподалеку Новотроицкого утром вели обстрел опорных пунктов ВСУ из противотанковые гранатометов и крупнокалиберные пулеметов.

В районе Водяного российские наемники вели обстрел из станковых противотанковых гранатометов.

По данным разведки, 31 мая украинские защитники уничтожили одного и ранили двух оккупантов.