За 29 мая в Украине выявлено 393 новых случаев COVID-19

За последние сутки в Украине лабораторно подтверждено 393 случаев COVID-19.

Всего с начала тестирования в Украине исследовано 348 279 образцов методом ПЦР, из них 23204 проб дали положительный результат на COVID-19.

На амбулаторном лечении находятся 16 032 пациентов. 696 человек умерли. Всего нуждались в госпитализации 7172 человек, из них 276 детей и 840 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 273 человека, в том числе один ребенок.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины: