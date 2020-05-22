За 29 мая в Украине выявлено 393 новых случаев COVID-19

За 29 мая в Украине выявлено 393 новых случаев COVID-19Сегодня, 10:08
За последние сутки в Украине лабораторно подтверждено 393 случаев COVID-19.
Всего с начала тестирования в Украине исследовано 348 279 образцов методом ПЦР, из них 23204 проб дали положительный результат на COVID-19.
На амбулаторном лечении находятся 16 032 пациентов. 696 человек умерли. Всего нуждались в госпитализации 7172 человек, из них 276 детей и 840 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 273 человека, в том числе один ребенок.
Заболеваемость коронавирусом по областям Украины:
- Винницкая обл. - 958 (555 выздоровели)
- Волынская обл. - 887 (255 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 933 (264 выздоровел)
- Донецкая обл. - 158 (82 выздоровели)
- Житомирская обл. - 699 (416 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 1171 (405 выздоровели)
- Запорожская обл. - 440 (248 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 1379 (818 выздоровели)
- м. Киев - 2904 (637 выздоровели)
- Киевская обл. - 1556 (394 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 506 (398 выздоровели)
- Луганская обл. - 46 (39 выздоровели)
- Львовская обл. - 1619 (379 выздоровели)
- Николаевская обл. - 288 (152 выздоровели)
- Одесская обл. - 883 (208 выздоровели)
- Полтавская обл. - 268 (244 выздоровели)
- Ровенская обл. - 1680 (869 выздоровели)
- Сумская обл. - 168 (141 выздоровел)
- Тернопольская обл. - 1160 (905 выздоровели)
- Харьковская обл. - 1025 (242 выздоровели)
- Херсонская обл. - 178 (161 выздоровел)
- Хмельницкая обл. - 432 (232 выздоровели)
- Черкасская обл. - 401 (300 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 3306 (904 выздоровели)
- Черниговская обл. - 159 (63 выздоровели).