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За 29 мая в Украине выявлено 393 новых случаев COVID-19

Сегодня, 10:08 citynews.net.ua | Напечатать

За последние сутки в Украине лабораторно подтверждено 393 случаев COVID-19.

Всего с начала тестирования в Украине исследовано 348 279 образцов методом ПЦР, из них 23204 проб дали положительный результат на COVID-19.

На амбулаторном лечении находятся 16 032 пациентов. 696 человек умерли. Всего нуждались в госпитализации 7172 человек, из них 276 детей и 840 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 273 человека, в том числе один ребенок.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины:

  • Винницкая обл. - 958 (555 выздоровели)
  • Волынская обл. - 887 (255 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 933 (264 выздоровел)
  • Донецкая обл. - 158 (82 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 699 (416 выздоровели)
  • Закарпатская обл. - 1171 (405 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 440 (248 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. - 1379 (818 выздоровели)
  • м. Киев - 2904 (637 выздоровели)
  • Киевская обл. - 1556 (394 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 506 (398 выздоровели)
  • Луганская обл. - 46 (39 выздоровели)
  • Львовская обл. - 1619 (379 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 288 (152 выздоровели)
  • Одесская обл. - 883 (208 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 268 (244 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 1680 (869 выздоровели)
  • Сумская обл. - 168 (141 выздоровел)
  • Тернопольская обл. - 1160 (905 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 1025 (242 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 178 (161 выздоровел)
  • Хмельницкая обл. - 432 (232 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 401 (300 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 3306 (904 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 159 (63 выздоровели).

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