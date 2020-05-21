В Луганской области возобновляется движение пригородных поездов Попасная - Сватово

В Луганской области возобновляется движение пригородных поездов Попасная - СватовоСегодня, 14:55
Донецкая железная дорога возобновляет с 1 июня курсирование пригородных поездов в Луганской и Донецкой областях.
Как сообщили в пресс-службе Укрзализници, региональный филиал «Донецкая железная дорога» готов к восстановлению пригородного сообщения на территории Луганской и Донецкой областей и с 1 июня будет задействовано 38 поездов в перевозках пассажиров.
В Луганской области будет курсировать поезд по одному маршруту - Сватово-Попасная и Попасная-Сватово.
Расписание дизеля Попасная-Сватово и Сватово-Попасная:
- Сватово - Попасная - прибытие на станцию Попасная в 08:30
- Попасная - Сватово - отправление со станции Попасная в 08:40
- Сватово - Попасная - прибытие на станцию Попасная в 21:02
- Попасная - Сватово - отправление со станции Попасная в 21:50
Проездные документы на пригородные поезда будут временно продавать проводники.
В Донецкой области будут работать 34 маршрута пригородных поездов.
С целью недопущения распространения коронавирусной болезни в каждом поезде, перед выпуском на линию, а также в пунктах оборота, будет проводиться сухая и влажная уборка. Салоны вагонов периодически будут обрабатывать дезинфицирующими средствами в соответствии с установленным графиком.