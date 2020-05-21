В Луганской области возобновляется движение пригородных поездов Попасная - Сватово

Донецкая железная дорога возобновляет с 1 июня курсирование пригородных поездов в Луганской и Донецкой областях.

Как сообщили в пресс-службе Укрзализници, региональный филиал «Донецкая железная дорога» готов к восстановлению пригородного сообщения на территории Луганской и Донецкой областей и с 1 июня будет задействовано 38 поездов в перевозках пассажиров.

В Луганской области будет курсировать поезд по одному маршруту - Сватово-Попасная и Попасная-Сватово.

Расписание дизеля Попасная-Сватово и Сватово-Попасная:

Сватово - Попасная - прибытие на станцию Попасная в 08:30

Попасная - Сватово - отправление со станции Попасная в 08:40

Сватово - Попасная - прибытие на станцию Попасная в 21:02

Попасная - Сватово - отправление со станции Попасная в 21:50

Проездные документы на пригородные поезда будут временно продавать проводники.

В Донецкой области будут работать 34 маршрута пригородных поездов.

С целью недопущения распространения коронавирусной болезни в каждом поезде, перед выпуском на линию, а также в пунктах оборота, будет проводиться сухая и влажная уборка. Салоны вагонов периодически будут обрабатывать дезинфицирующими средствами в соответствии с установленным графиком.