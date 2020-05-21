Правительство Зеленского планирует повышение тарифов на электроэнергию для населения

В представленной Кабмином «программе выхода из кризиса» чиновники Зеленского планирует повышение тарифов на электроэнергию для населения.

Среди запланированных правительством инициатив для обеспечения финансовой стабильности энергетики в условиях кризиса — пересмотр тарифов на электроэнергию для населения и пересмотр «зеленого тарифа».

Об этом говорится в правительственной программе стимулирования экономики, опубликованном сегодня Кабмином.

«В условиях карантина сектор энергетики несет потери, связанные с уменьшением потребления промышленностью и населением. Ручная регулировка рынка привело к падению цен на рынке электроэнергии и дефицита средств для покрытия операционных расходов производителей электроэнергии», — говорится в плане правительства.

Среди запланированных инициатив:

Урегулирование задолженности между участниками рынка электроэнергии

Урегулирование задолженности Гарантированного покупателя

Пересмотр тарифов для возобновляемых источников энергии и введение предельного срока реализации проектов pre-PPA

Пересмотр тарифов на электроэнергию, отпускаемые населению

В Украине уже зафиксировано падение потребления энергетических ресурсов. Остановка экономики вследствие карантина привела к сокращению потребления энергоресурсов. Потребление электроэнергии в апреле сократилось на 10% по сравнению с предыдущим месяцем

И снижение уровня платежей на рынке электроэнергии. Вследствие сокращения объемов доходов населения произошел рост уровня неплатежей, который может достичь 30% в случае негативных сценариев развития пандемии и продолжение карантина.

Где люди будут брать деньги для оплаты повышенных тарифов - в Кабмине Зеленского не уточняют.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Кабинет министров не планирует в этом году повышать тариф на электрическую энергию для населения.