Компания Vodafone сообщила о проблемах с голосовой связью в разных регионах Украины

Уже несколько часов в Украине наблюдаются проблемы с голосовой связью у абонентов мобильного оператора Vodafone.

Компания Vodafone на своей официальной странице в сети Фейсбук сообщила о проблемах с предоставлением услуг в разных регионах Украины.

В компании сообщили о «непредсказуемых» технических проблемах и о работе над их оперативным решением.

Специалисты Vodafone считают что проблема касается непосредственно голосовой связи, интернет-сеть должна работать в обычном режиме.

Поэтому пока просят пользоваться клиентов оператора мессенджерами и другими средствами связи.