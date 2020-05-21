Украина возобновила работу пограничных пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдовой

С 0:00 часов 29 мая 2020 распоряжением Правительства Украины возобновлена ​​работа 66 пунктов пропуска с украинской стороны на государственной границе с Республикой Молдова и странами ЕС.

Государственная пограничная служба Украины проинформировала сопредельные страны о возобновлении работы пунктов пропуска. Полноценное восстановление пропуска на этих направлениях будет возможным, когда смежные стороны откроют пункты пропуска со своей стороны.

Граница с Россией и Беларусью пока закрыта из-за эпидемии коронавируса в этих странах.

На границе с Молдовой возобновлена работа четырех автомобильных и двух железнодорожных пунктов пропуска:

«Мамалыга-Кривая» (железнодорожный, расположенный в Новоселицком районе Черновицкой области).

«Кельменцы-Ларга» (железнодорожный, расположенный в Кельменецком районе Черновицкой области).

«Кельменцы-Ларга» (автомобильный, расположенный в Кельменецком районе Черновицкой области).

«Сокиряны-Окница» (автомобильный, расположенный в Сокирянского района Черновицкой области).

«Маяки-Паланка-Удобное» (автомобильный, расположенный в Белгород-Днестровском районе Одесской области).

«Серпневе1 - Басарабьяска» (автомобильный, расположенный в Тарутинском районе Одесской области).

Стоит отметить, что сегодня в Украине действуют карантинные ограничения относительно возможности въезда на территорию стран иностранных граждан.

О фактическом обновления международного движения в определенных пунктах пропуска Государственная пограничная служба Украины будет оперативно информировать на своих ресурсах.