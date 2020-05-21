Украина возобновила работу пограничных пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдовой

Украина возобновила работу пограничных пунктов пропуска на границе с ЕС и МолдовойСегодня, 13:00
С 0:00 часов 29 мая 2020 распоряжением Правительства Украины возобновлена работа 66 пунктов пропуска с украинской стороны на государственной границе с Республикой Молдова и странами ЕС.
Государственная пограничная служба Украины проинформировала сопредельные страны о возобновлении работы пунктов пропуска. Полноценное восстановление пропуска на этих направлениях будет возможным, когда смежные стороны откроют пункты пропуска со своей стороны.
Граница с Россией и Беларусью пока закрыта из-за эпидемии коронавируса в этих странах.
На границе с Молдовой возобновлена работа четырех автомобильных и двух железнодорожных пунктов пропуска:
- «Мамалыга-Кривая» (железнодорожный, расположенный в Новоселицком районе Черновицкой области).
- «Кельменцы-Ларга» (железнодорожный, расположенный в Кельменецком районе Черновицкой области).
- «Кельменцы-Ларга» (автомобильный, расположенный в Кельменецком районе Черновицкой области).
- «Сокиряны-Окница» (автомобильный, расположенный в Сокирянского района Черновицкой области).
- «Маяки-Паланка-Удобное» (автомобильный, расположенный в Белгород-Днестровском районе Одесской области).
- «Серпневе1 - Басарабьяска» (автомобильный, расположенный в Тарутинском районе Одесской области).
Стоит отметить, что сегодня в Украине действуют карантинные ограничения относительно возможности въезда на территорию стран иностранных граждан.
О фактическом обновления международного движения в определенных пунктах пропуска Государственная пограничная служба Украины будет оперативно информировать на своих ресурсах.