В Луганской области СБУ задержала продавца вирусов и шпионского ПО

В Луганской области Служба безопасности Украины разоблачила разработчика шпионского программного обеспечения, которое обеспечивало скрытый отделен доступ к персональным данным.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, киберспециалисты установили, что разработал вирусную программу житель Старобельска. Его «изобретение» позволяло покупателям получать доступ к чужим компьютерам и смартфонам для похищения логинов, паролей, считывать информацию с мессенджеров и электронных платежных систем. Шпионское программное обеспечение злоумышленник предложил клиентам через один из хакерских форумов. Сотрудники СБУ оперативно установили личность продавца и предупредили реализацию шпионского ПО.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели обыск по месту жительства фигуранта и изъяли компьютерную технику с образцами вредоносного программного обеспечения.

Планируется сообщение хакеру о подозрении по ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас проверяется реализация злоумышленником программного обеспечения на других хакерских ресурсах и соответственно возможные факты его использования прежде всего для несанкционированного доступа к ресурсам государственных органов.



