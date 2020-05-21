В Луганской области еще один случай заболевания COVID-19

По состоянию на 29 мая в Луганской области исследовано методом ПЦР 377 подозрительных случаев на коронавирусной инфекцией (+6 за минувшие сутки). Получены положительные результаты в 46 случаях (+1 за минувшие сутки).

Новый инфицированный проживает в Рубежном и находился в самоизоляции после возвращения из РФ.

В учреждениях здравоохранения Луганской области, сегодня, продолжают лечение 7 больных коронавирусной инфекцией, из них 6 - амбулаторно, 1 - госпитализирован.

В Украине 28 мая подтверждено 429 новых случаев COVID-19.

Всего с начала эпидемии в Украине исследовано 337 318 образцов методом ПЦР, из них 22811 случаев оказались положительными на COVID-19.

На амбулаторном лечении находятся 15 733 пациентов, из них 1420 детей и 3586 медработников. Всего нуждались в госпитализации 7078 человек, из них 273 ребенка и 825 медиков. В подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 267 человек, в том числе один ребенок и 24 медика.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины: