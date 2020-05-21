В Луганской области еще один случай заболевания COVID-19

В Луганской области еще один случай заболевания COVID-19Сегодня, 11:12
По состоянию на 29 мая в Луганской области исследовано методом ПЦР 377 подозрительных случаев на коронавирусной инфекцией (+6 за минувшие сутки). Получены положительные результаты в 46 случаях (+1 за минувшие сутки).
Новый инфицированный проживает в Рубежном и находился в самоизоляции после возвращения из РФ.
В учреждениях здравоохранения Луганской области, сегодня, продолжают лечение 7 больных коронавирусной инфекцией, из них 6 - амбулаторно, 1 - госпитализирован.
В Украине 28 мая подтверждено 429 новых случаев COVID-19.
Всего с начала эпидемии в Украине исследовано 337 318 образцов методом ПЦР, из них 22811 случаев оказались положительными на COVID-19.
На амбулаторном лечении находятся 15 733 пациентов, из них 1420 детей и 3586 медработников. Всего нуждались в госпитализации 7078 человек, из них 273 ребенка и 825 медиков. В подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 267 человек, в том числе один ребенок и 24 медика.
Заболеваемость коронавирусом по областям Украины:
- Винницкая обл. - 957 (555 выздоровели)
- Волынская обл. - 863 (234 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 930 (261 выздоровел)
- Донецкая обл. - 158 (82 выздоровели)
- Житомирская обл. - 694 (408 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 1147 (394 выздоровели)
- Запорожская обл. - 431 (246 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 1360 (780 выздоровели)
- м. Киев - 2849 (597 выздоровели)
- Киевская обл. - 1535 (394 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 503 (394 выздоровели)
- Луганская обл. - 46 (39 выздоровели)
- Львовская обл. - 1563 (361 выздоровел)
- Николаевская обл. - 284 (145 выздоровели)
- Одесская обл. - 878 (182 выздоровели)
- Полтавская обл. - 268 (244 выздоровели)
- Ровенская обл. - 1628 (754 выздоровели)
- Сумская обл. - 167 (141 выздоровел)
- Тернопольская обл. - 1145 (884 выздоровели)
- Харьковская обл. - 1011 (235 выздоровели)
- Херсонская обл. - 177 (155 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 407 (206 выздоровели)
- Черкасская обл. - 401 (300 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 3259 (888 выздоровели)
- Черниговская обл. - 150 (55 выздоровели).