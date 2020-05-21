» » В Луганской области еще один случай заболевания COVID-19

В Луганской области еще один случай заболевания COVID-19

Сегодня, 11:12 citynews.net.ua | Напечатать

По состоянию на 29 мая в Луганской области исследовано методом ПЦР 377 подозрительных случаев на коронавирусной инфекцией (+6 за минувшие сутки). Получены положительные результаты в 46 случаях (+1 за минувшие сутки).
Новый инфицированный проживает в Рубежном и находился в самоизоляции после возвращения из РФ.
В учреждениях здравоохранения Луганской области, сегодня, продолжают лечение 7 больных коронавирусной инфекцией, из них 6 - амбулаторно, 1 - госпитализирован.

В Украине 28 мая подтверждено 429 новых случаев COVID-19.

Всего с начала эпидемии в Украине исследовано 337 318 образцов методом ПЦР, из них 22811 случаев оказались положительными на COVID-19.

На амбулаторном лечении находятся 15 733 пациентов, из них 1420 детей и 3586 медработников. Всего нуждались в госпитализации 7078 человек, из них 273 ребенка и 825 медиков. В подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 267 человек, в том числе один ребенок и 24 медика.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины:

  • Винницкая обл. - 957 (555 выздоровели)
  • Волынская обл. - 863 (234 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 930 (261 выздоровел)
  • Донецкая обл. - 158 (82 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 694 (408 выздоровели)
  • Закарпатская обл. - 1147 (394 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 431 (246 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. - 1360 (780 выздоровели)
  • м. Киев - 2849 (597 выздоровели)
  • Киевская обл. - 1535 (394 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 503 (394 выздоровели)
  • Луганская обл. - 46 (39 выздоровели)
  • Львовская обл. - 1563 (361 выздоровел)
  • Николаевская обл. - 284 (145 выздоровели)
  • Одесская обл. - 878 (182 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 268 (244 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 1628 (754 выздоровели)
  • Сумская обл. - 167 (141 выздоровел)
  • Тернопольская обл. - 1145 (884 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 1011 (235 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 177 (155 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 407 (206 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 401 (300 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 3259 (888 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 150 (55 выздоровели).

Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 14:55

В Луганской области возобновляется движение пригородных поездов Попасная - Сватово

Сегодня, 13:52

Правительство Зеленского планирует повышение тарифов на электроэнергию для населения

Сегодня, 13:31

Компания Vodafone сообщила о проблемах с голосовой связью в разных регионах Украины

Сегодня, 13:00

Украина возобновила работу пограничных пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдовой

Сегодня, 12:27

В Луганской области СБУ задержала продавца вирусов и шпионского ПО

Сегодня, 11:12

В Луганской области еще один случай заболевания COVID-19

Сегодня, 11:03

Под Киевом банды перевозчиков устроили массовую драку и перестрелку - видео

Сегодня, 10:55

В Украине ИНН теперь можно вписать в ID-паспорт по достижению 14-летнего возраста

Вчера, 14:43

В Луганской области правоохранители обнаружили схрон с боеприпасами, принадлежащий действующему боевику НЗФ «ЛНР»

Вчера, 14:40

В Луганской области утверждены Программы децентрализации теплоснабжения в городах Золотое и Горское

Вчера, 12:36

У Зеленского довели Национальный центр Александра Довженко до банкротства

Вчера, 11:18

Очередные переговоры в «минском процессе» по Донбассу завершились традиционным ничем

Новости Украины:

Сегодня, 11:03

Под Киевом банды перевозчиков устроили массовую драку и перестрелку - видео

Вчера, 12:40

На Волыни подросток погиб забравшись на высоковольтную линию электропередач

27-05-2020, 13:03

В Киеве пытались убить главаря наркокартеля - преступники задержаны

26-05-2020, 13:28

В Одессе возобновили оформление загранпаспортов

26-05-2020, 12:45

В Карпатах выпало 15 сантиметров снега - фото

26-05-2020, 12:38

В Одессе проверят старые дома на возможность повреждения из-за новостроек

25-05-2020, 11:26

В Одессе стадион Черноморец продали всего за 193 млн гривень

25-05-2020, 11:17

В Киевской области 2 полицейских задержаны по подозрению в изнасиловании

25-05-2020, 10:39

В Киевской области смягчают карантин - можно будет доехать в столицу и отдать детей в садик

23-05-2020, 22:54

В Киеве нашли застреленным депутата Валерия Давыденко

22-05-2020, 13:08

В Житомирской области хозяин ставка расстрелял 7 человек

21-05-2020, 19:08

Кличко рассказал про график выхода Киева из карантина на май-июнь

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Май 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031



^Наверх

 

В Луганской области еще один случай заболевания COVID-19 » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня