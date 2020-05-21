В Украине ИНН теперь можно вписать в ID-паспорт по достижению 14-летнего возраста

С 28 мая подразделения Миграционной службы, центры предоставления административных услуг, которые предоставляют услуги по оформлению биометрических документов и центры обслуживания граждан «Паспортный сервис» начинают оформлять паспорта гражданина Украины при достижении лицом 14-летнего возраста с одновременным присвоением ей регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов.

По мнению по информации Государственной миграционной службы Украины, запуск услуги позволит уменьшить количество визитов граждан в государственные органы и сэкономит их собственное время, поскольку отныне отпадает необходимость посещения Центра обслуживания налогоплательщиков для написания заявления и получения справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.

Услуга по оформлению паспорта гражданина Украины в виде карточки впервые с одновременным присвоением ей регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов в подразделениях ДМС и ЦНАП предоставляется бесплатно.

Экспериментальный проект реализован при участии Министерства цифровой трансформации Украины, Государственной миграционной службы Украины, Государственной налоговой службы Украины и при поддержке Офиса поддержки реформ (SURGe), финансируемого Правительством Канады.



