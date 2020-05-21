В Луганской области правоохранители обнаружили схрон с боеприпасами, принадлежащий действующему боевику НЗФ «ЛНР»

Сотрудники Управления уголовного розыска, Следственное Управление и спецподразделений ГУНП, совместно с бойцами батальона полиции особого назначения и работниками СБУ провели в Беловодском районе санкционированный судом обыск в доме, принадлежащем 39-летнему местному жителю, который сегодня служит в рядах незаконных вооруженных формирований так называемой «ЛНР».

Во время обыска на чердаке сарая правоохранители обнаружили и изъяли 80 патронов калибра 7,62 мм, шесть тротиловых шашек, корпус гранаты Ф-1, запал УЗРГМ и электродетонатор. Обнаруженное направлено в НИЭКЦ.

По данному факту проводится досудебное следствие в рамках уголовного производства открытого по статье 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».