В Луганской области утверждены Программы децентрализации теплоснабжения в городах Золотое и Горское Попаснянского района на 2019 - 2021 годы. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

Городу Золотое была выделена другая дотация из районного бюджета в размере 4,460 млн грн на реализацию мероприятий Программы.

Для выполнения передпроектной документации, 38 проектов и работ по реконструкции сетей внутреннего электроснабжения 13 домов и осуществление технического надзора за выполнением работ военно-гражданская администрация города Золотое и Катериновки оплатила 4 377 000 грн.

Городу Горское была выделена дотация из районного бюджета в сумме 3 181 000 грн на реализацию мероприятий Программы. Для выполнения передпроектной документации, 22 проектов и работ по реконструкции сетей внутреннего электроснабжения 13 домов, осуществление технического надзора за выполнением работ Горский городской совет оплатил проектным и подрядным организациям 2 885 000 грн.

В 2020 году запланировано выделить дотации из бюджета Попаснянской райгосадминистрации в сумме 4 163 000 грн на реализацию мероприятий программ, однако дополнительно необходимо еще около 10 млн грн.