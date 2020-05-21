Российские террористы обстреляли участок разведения сил в поселке Золотое

27 мая вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В Луганской области террористы обстреляли участок разведения сил в поселке Золотое, где вели огонь из стрелкового оружия в направлении домов мирных граждан.

Неподалеку Крымского террористы обстреляли позиции ВСУ из минометов калибра 82-го калибра.

В Донецкой области из минометов калибром 120 мм, автоматических и противотанковых гранатометов российские террористы вели обстрел у населенного пункта Луганское.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Новотроицкого боевики утром обстреляли оборонительные укрепления из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а вечером из гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Широкино и Старогнатовки зафиксированы обстрелы из гранатометов различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

В Марьинке ВСУ далось сбить квадрокоптер террористов.