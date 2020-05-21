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27 мая в Украине лабораторно подтверждено 477 случаев COVID-19

Сегодня, 09:38 citynews.net.ua | Напечатать

27 мая в Украине лабораторно подтверждено 477 новых случаев заболевания COVID-19.

Всего в Украине с начала эпидемии исследовано 322 746 образцов методом ПЦР, из них 22382 теста оказались положительными.

На амбулаторном лечении находятся 15 410 пациентов, из них 1362 ребенка и 3534 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6872 человек, из них 265 детей. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 263 человека, в том числе один ребенок и 22 медика.

На сегодня в Украине уже выздоровело 8439 человек, 669 - умерло.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины:

  • Винницкая обл. - 947 (534 выздоровели)
  • Волынская обл. - 851 (224 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 920 (244 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 158 (80 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 673 (389 выздоровели)
  • Закарпатская обл. - 1124 (374 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 425 (238 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. - 1339 (756 выздоровели)
  • м. Киев - 2793 (506 выздоровели)
  • Киевская обл. - 1517 (358 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 495 (384 выздоровели)
  • Луганская обл. - 45 (36 выздоровели)
  • Львовская обл. - 1513 (335 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 282 (139 выздоровели)
  • Одесская обл. - 861 (161 выздоровел)
  • Полтавская обл. - 268 (243 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 1588 (725 выздоровели)
  • Сумская обл. - 166 (138 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 1131 (824 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 981 (224 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 177 (155 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 386 (157 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 401 (294 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 3201 (867 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 140 (54 выздоровели).

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