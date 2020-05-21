27 мая в Украине лабораторно подтверждено 477 случаев COVID-19

27 мая в Украине лабораторно подтверждено 477 новых случаев заболевания COVID-19.

Всего в Украине с начала эпидемии исследовано 322 746 образцов методом ПЦР, из них 22382 теста оказались положительными.

На амбулаторном лечении находятся 15 410 пациентов, из них 1362 ребенка и 3534 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6872 человек, из них 265 детей. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 263 человека, в том числе один ребенок и 22 медика.

На сегодня в Украине уже выздоровело 8439 человек, 669 - умерло.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины: