В Новоайдарском районе председателя будут судить за подделку документов

В Луганской области бывший председатель райсовета предстанет перед судом за подделку официальных документов и завладение средствами районного бюджета.

Новоайдарский отдел прокуратуры Луганской области направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя одного из районных советов области по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного по предварительному сговору группой лиц, а также составление должностным лицом заведомо ложных официальных документов (ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

По данным следствия, бывший чиновник от имени районного совета заключил с частным предприятием договор о предоставлении автотранспортных услуг. Достоверно зная, что такие услуги не предоставлялись, председатель районного совета с целью незаконного обогащения лично подписал и заверил печатью заведомо ложный официальный документ - акт предоставления автотранспортных услуг, содержащий недостоверную информацию.

Вследствие указанных неправомерных действий перечислены частному предприятию около 30 тыс. грн, чем нанесен ущерб районному бюджету.