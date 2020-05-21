В Лисичанске хотят повысить тарифы на воду в 2021 году

В Лисичанске состоялось открытое обсуждение вопроса о необходимости установления тарифов на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение на 2021 год.

Как сообщает пресс-служба ЛКСП «Лисичанскводоканал», в обсуждении тарифов, в частности, приняли участие мэр Лисичанска Сергей Шилин и директор ЛКСП «Лисичанскводоканал» Кравченко Н.И.

В настоящее время в Лисичанске жители платят за поставку воды 15,33 грн за кубометр, водоотведение - 6,08 грн. На 2021 год планируется стоимость поставки воды 17,21 грн за кубометр и 10,15 за водоотведение.

По расчетам специалистов Лисичанскводоканала, в 2021 году тарифы на поставку воды вырастут на 12,2 процента , на водоотведение — на 67 процентов.

На стоимость воды влияют сразу несколько факторов — стоимость электроэнергии подорожала на 46%, налоги - на 34% и стоимость хлора для обеззараживания воды, которая из-за монопольного положения на рынке предприятий Коломойского выросла на 275%.

По информации водников, если раньше тонна хлора стоила 12125 гривень, то теперь не менее 33333 гривень.