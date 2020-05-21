Сегодня запланировано очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе

Сегодня, 27 мая, запланировано очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как сообщил первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ, вице-премьер-министр Украины Алексей Резников, рабочее заседание пройдет в формате видеоконференции.

Заседание пройдет на фоне обострения на фронте, где российские террористы ежедневно обстреливают украинские населенные пункты из артиллерии и тяжелых минометов, тем самым нарушая минские договоренности.

Также российские боевики стянули на линию соприкосновения танки и системы реактивного залпового огня, при этом необосновано обвиняя Украину в обстрелах.