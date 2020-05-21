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Сегодня запланировано очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе

Вчера, 14:23 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, 27 мая, запланировано очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как сообщил первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ, вице-премьер-министр Украины Алексей Резников, рабочее заседание пройдет в формате видеоконференции.

Заседание пройдет на фоне обострения на фронте, где российские террористы ежедневно обстреливают украинские населенные пункты из артиллерии и тяжелых минометов, тем самым нарушая минские договоренности.

Также российские боевики стянули на линию соприкосновения танки и системы реактивного залпового огня, при этом необосновано обвиняя Украину в обстрелах.


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