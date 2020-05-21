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В Луганской области 13 миллионеров задекларировали доход более 45 млн гривень

Вчера, 12:11 citynews.net.ua | Напечатать

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что в течение января-апреля текущего года жители Луганщины подали 9005 деклараций об имущественном состоянии и доходах.
По данным налоговых деклараций задекларировано общий доход в сумме 309,2 мдлн гривень. Гражданами самостоятельно определено к уплате в бюджет 19,9 млн гривень налога на доходы физических лиц. Сумма военного сбора к уплате составляет почти 2 млн гривень.
По состоянию на 1 мая 2020 года доход в сумме более 1 млн грн задекларировали 13 граждан на сумму 45 млн грн. 
Право на налоговую скидку по результатам 2019 задекларировали 374 человека. Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая возврату, определенная плательщиками налогов в размере 862 тыс. гривень.


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