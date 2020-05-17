Россия уничтожает угольную промышленность Донбасса чтобы пополнить армию «пушечным мясом»

В оккупированных районах Луганской и Донецкой областей РФ уничтожает угольную промышленность на фоне миллиардных долгов по зарплатам шахтеров, чей бесплатный труд уже 6 лет можно приравнять к рабству.

Как сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, после забастовки горняков шахты «Никанор-Новая» (г Зоринск, оккупированная часть Луганской области), им вернули задолженность за 2 месяца из 20. Остальные обещали покрыть до 25 мая. Однако известно, что это обещание уже не выполнят, и это повлечет дальнейшие протесты.

Ситуация на оккупированных территориях Донецкой области аналогична. В частности, по состоянию на начало мая задолженность по зарплате составляла:

На т.н. ГП «Макеевуголь» - 210 млн рос. рублей, что составляет в среднем 30 тыс. рос. рублей долгов перед каждым из 7,1 тыс. работников;

На т.н. РП «Орджоникидзеуголь» - 350 млн рос. рублей, или в среднем 49 тыс. рос.руб. перед каждым из 7,2 тыс. работников.

На т.н. ГП «Артемуголь» - 267 млн ​​рос.руб., Или в среднем 45 тыс. Рос.руб. перед каждым из 5,9 тыс. работников и тому подобное.

Во избежание социального взрыва периодически осуществляются выплаты 15-25% месячной зарплаты, держа людей обещаниями. Впрочем, это не останавливает отток кадров. Так, в т.н. ГП «Торезантрацит» существует задолженность в размере более 370 млн. рос.руб. перед 13,2 тыс. работников, хотя в настоящее время на предприятии насчитывается менее 8 тыс. человек.

Наряду с долгами по зарплате, угольные предприятия в оккупированной Донецкой области, значительная часть которых контролируется из России через компанию «Внешторгсервис», зарегистрированную в Южной Осетии (оккупированная Россией территория Грузии), накопили миллиардные долги по отчислениям в бюджеты временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины, что приближает коллапс бюджетной и социальной сферы.

При этом, согласно данным мониторинга «Восточной правозащитной группы» (СПГ), за время оккупации с территории ТОТ ДЛО было вывезено в РФ почти 68 млн. тонн угля различных марок стоимостью ориентировочно 4.7 миллиарда долларов США. То есть речь идет о масштабном грабеже российской стороной оккупированных ей районов Донбасса, которому остаются пустые недра и экологические проблемы.

Также, по данным СПГ, с 2015 года только на официальных шахтах Донецкой области (без учета более 350 нелегальных «копанок») погибли 236 горняков, более 2,5 тыс. получили тяжелые травмы.

Социальная ситуация обостряется вследствие возвращения лиц, работавших в России, но потерявших рабочие места из-за экономического кризиса в РФ.

По мнению Минреинтеграции, люди, которые теряют работу, сейчас рассматриваются российскими оккупационными администрациями как резерв пополнения незаконных вооруженных формирований, что может привести к росту провокаций.