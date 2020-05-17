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Венедиктова и ДБР опять опозорились преследуя Порошенко

Сегодня, 15:53 citynews.net.ua | Напечатать

Очередное «преследование» Петра Порошенко по заказу Зеленского превратилось в фарс — экс-президент Украины открыл выставку с картинами и копиями деклараций об уплате всех сборов за их ввоз. А тем временем ДБР вызывало его на допрос по поводу этих самых картин.

Сегодня в Музее Ивана Гончара открывается выставка художественных работ из коллекции Петра и Марины Порошенко.

«После завершения карантина десятки тысяч поклонников искусства смогут ознакомиться с лучшими образцами мирового искусства из нашей коллекции, которую мы бережно собирали. Это было задолго до войны, мы хотели вернуть Украину и украинский народ, что Украинская принадлежит по праву.

Благодарен Марине за идею и замечательному музею Гончара, который принял коллекцию. Также благодарен тем, кто ускорил открытие этой выставки: фактическому руководителю ГБР адвокату Януковича господину Бабиков, куратору правоохранительных органов в Офисе президента адвокату Ефремова господину Смирнову, всей мощной команде Генеральной прокуратуры Украины во главе с Генеральным прокурором госпожой Венедиктовой. Особые слова благодарности Военной прокуратуре, потому что только они решились внести откровенно лживую информацию в единый реестр расследований, департамента ГБР по расследованию преступлений среди военнослужащих, это подписали» - заявил на открытии выставки экс-президент Украины Петр Порошенко.

Также президент Украины Петр Порошенко объяснил несостоятельность претензий полностью дискредитировавших себя правоохранительных органов:

«На этой выставке для посетителей важнейшим будут картины, а для перечисленных мной учреждений - документы, где содержатся оригиналы таможенных деклараций 43 картин, их перечень и платежные поручения на оплату, которые были сделаны с моего личного счета после уплаты всех налогов государству. Так же и в оформлении все было сделано в строгом соответствии с законодательством.

Хочу извиниться за то, что мы разочаровали тех, кто пытался склепать очередное уголовное дело. Возбудив несколько уголовных дел, касающихся времени моего пребывания на посту президента Украины, за более чем год работы, им ничего не удалось найти. Сегодня они пошли дальше, пытаясь найти что-то против меня десятилетней, тринадцатилетней, двадцатилетней давности. Сегодня и эта попытка потерпела поражение. Картины ввезены законно. И я не обязан хранить оригиналы деклараций, хотя они были: для этого достаточно было посмотреть в базу данных таможенной службы и не пытаться оболгать в своих видосиках лидера оппозиции. Вместо этого удалось лишь облить грязью сами правоохранительные органы.

Приглашаю посетить выставку всех, кому это интересно, возможно, Офис Президента, заместителей правоохранительных органов. Но прежде всего я хочу, чтобы украинцы имели доступ к лучшим образцам мирового искусства» - добавил Петр Порошенко.


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