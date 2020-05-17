В Северодонецке предложили Минобороны выкупить комплекс строений под военную часть

Письмо по урегулированию отношений по использованию имущества военными вблизи Северодонецка прислал в Министерство обороны Украины и.о. городского головы Северодонецка Вячеслав Ткачук. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

В письме высказано предложение о приобретении в собственность Министерства обороны недвижимого имущества, которым пользуется военная часть, которая дислоцируется на прилегающей к городу территории, и которое сегодня принадлежит частному предприятию. Орган местного самоуправления Северодонецка готов предоставить любое содействие в осуществлении этой сделки.

Позиция городского совета проста - Северодонецку крайне важно расположение воинской части именно в этом месте, поскольку на сегодня военная часть является одним из крупнейших налогоплательщиков в городской бюджет.

Перевод военной части в другое место из-за конфликтов с собственником зданий будет иметь для Северодонецка крайне негативные последствия.