СБУ идентифицировала всех террористов, причастных к гибели украинских спецназовцев в Луганской области

Служба безопасности Украины установила персональные данные всех участников террористической группы, которые 26 мая 2018 осуществили артиллерийский обстрел позиций операции Объединенных сил в Луганской области.

Во время вражеской атаки погибли двое сотрудников Центра специальных операций «А» СБУ - полковник Руслан Муляр и прапорщик Юрий Журавлев. Еще двое спецназовцев получили ранения.

По данным украинской контрразведки, группу террористов так называемого «3 мотострелкового батальона 4 омсбр Народной милиции ЛНР» возглавлял уроженец РФ по прозвищу «Шумер». В его подчинении находились 3 участников незаконных вооруженных формирований. Для атаки на позиции операции Объединенных сил в районе Бахмутской трассы боевики применили артиллерийское вооружение.

Также установлена ​​причастность данной террористической группы к обстрелу подразделений Вооруженных Сил Украины в Новоайдарском и Славяносербском районах Луганской области.

Судом предоставлено разрешение на задержание фигурантов. Злоумышленники объявлен в розыск.

Террористам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.