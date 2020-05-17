Ляшко: Луганская и Донецкая области не готовы к смягчению карантина

В Украине к смягчению карантина не готовы 7 областей, а именно: Донецкая, Луганская, Львовская, Волынская, Закарпатская, Ровенская и Черновицкая. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Условия для смягчения карантина касаются трех показателей: инцидентность (количество новых случаев за последние 7 дней на 100 тыс. населения) должна быть не более 12 на 100 тысяч населения, загруженность коек в больницах для госпитализации больных с коронавирусной болезнью не должна быть более 50%. Сегодня в Украине заполненность коек более 50% только в одной области — Черновицкой области — 54,5%», — отметил он.

Следующим показателем является количество проведенных ПЦР-тестирований за последние 7 дней и 100 тысяч населения.

«Следующий показатель — среднее количество ПЦР-тестирования за последние 7 дней на 100 тыс. населения. Сегодня мы перечислили показатели и по тестированию не проходит Донецкая область, у них 9 тестов на 100 тыс. населения, Луганская область — 9 тестов на 100 тыс. населения и Львовская область — 11,98 тестов на 100 тыс. населения. По инцидентности не соответствуют показателям Волынская, Закарпатская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области», — добавил Ляшко.