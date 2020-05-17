29 мая Укрпочта проведет спецпогашение новой почтовой марки «Передовая»

Национальный почтовый оператор 29 мая вводит в обращение почтовую марку «Передовая». Почтовый выпуск посвящен самой актуальной проблеме человечества сегодня - борьбе с коронавирусом.

Во время пандемии Украина оказалась в сложнейшей ситуации. Ведь рядом с борьбой за здоровье и жизнь людей, продолжается война за независимость и территориальную целостность Украины. Страну одновременно пронизывают две войны: одна из них - на Востоке Украины, а вторая - с Covid-19.

Эта марка марка является знаком благодарности тысячам медиков и военных, а в их героических образах и представителям других профессий - пожарным, водителям, продавцам, почтальонам и многим другим за преданность, смелость и профессионализм.

Для эскиза почтовой марки была использовано работу известного харьковского художника-иллюстратора Никиты Титова «Передовая».

Торжественная церемония спецгашение почтовой марки состоится 29 мая в 12:30 в Киеве возле центрального входа в главное отделение почтовой связи города Киева (Главпочтамт) по адресу: ул. Крещатик, 22.