» » В Луганской области новый случай заболевания COVID-19

В Луганской области новый случай заболевания COVID-19

Сегодня, 11:17 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области подтвердили новый случай заблевания COVID-19. Заболевший, выявленый в пгт Новопсков, ранее вернулся из России и все время находился на самоизоляции. Как сообщили в центре здоровья, круг контактов уже определен медиками и за всеми установлен медико-санитарный надзор.

Всего за 25 мая в Украине лабораторно подтверждено 339 случаев COVID-19.

Всего в Украине исследовано 301 736 образцов методом ПЦР, из них подтверждено 21584 случая COVID-19.

На амбулаторном лечении находятся 14 848 пациентов, из них 1318 детей и 3405 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6736 человек, из них 263 ребенка и 778 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 259 человек, в том числе один ребенок.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины:

  • Винницкая обл. - 910 (482 выздоровели)
  • Волынская обл. - 805 (194 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 895 (199 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 155 (73 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 647 (312 выздоровели)
  • Закарпатская обл. - 1092 (311 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 416 (229 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. - 1306 (673 выздоровели)
  • м. Киев - 2710 (393 выздоровели)
  • Киевская обл. - 1458 (309 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 482 (366 выздоровели)
  • Луганская обл. - 44 (34 выздоровели)
  • Львовская обл. - 1405 (295 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 281 (131 выздоровели)
  • Одесская обл. - 842 (138 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 267 (240 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 1475 (649 выздоровели)
  • Сумская обл. - 166 (123 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 1124 (799 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 930 (210 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 177 (149 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 370 (117 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 392 (286 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 3101 (816 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 134 (47 выздоровели).

Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 11:52

29 мая Укрпочта проведет спецпогашение новой почтовой марки «Передовая»

Сегодня, 11:17

В Луганской области новый случай заболевания COVID-19

Сегодня, 00:09

Подозреваемую в деле об убийстве Павла Шеремета Яну Дугарь отпустили под залог

Вчера, 16:02

Бывшую судью из Крыма будут судить за госизмену

Вчера, 15:04

Российские террористы установили артиллерию в жилых кварталах оккупированной Голубовки

Вчера, 14:38

20 манипуляций в выступлении Владимира Зеленского

Вчера, 12:43

В Луганской области СБУ задержала боевика, который 6 лет скрывался от правосудия

Вчера, 12:06

Предприниматели Луганской и Донецкой областей нуждаются в дополнительной поддержке после отмены карантина — опрос

Вчера, 10:47

В Попасной возобновил работу общественный транспорт

Вчера, 10:25

За 24 мая в Украине выявлено 259 новых случаев COVID-19

Вчера, 10:17

Российские террористы обстреливают позиции ВСУ из артиллерии и тяжелых минометов

24-05-2020, 15:35

Россия обстреляла дома мирных жителей в Каменке - фото

Новости Украины:

Вчера, 11:26

В Одессе стадион Черноморец продали всего за 193 млн гривень

Вчера, 11:17

В Киевской области 2 полицейских задержаны по подозрению в изнасиловании

Вчера, 10:39

В Киевской области смягчают карантин - можно будет доехать в столицу и отдать детей в садик

23-05-2020, 22:54

В Киеве нашли застреленным депутата Валерия Давыденко

22-05-2020, 13:08

В Житомирской области хозяин ставка расстрелял 7 человек

21-05-2020, 19:08

Кличко рассказал про график выхода Киева из карантина на май-июнь

21-05-2020, 17:17

На Киевском вокзале установят новые эскалаторы за 10 млн гривень

21-05-2020, 17:09

Кабмин утвердил формирование ОТГ Днепропетровской, Киевской, Ровенской и Сумской областей.

17-05-2020, 19:17

В Одессе на рынок «7 километр» пустили городские автобусы

14-05-2020, 13:46

В Одессе задержали чиновника таможни при получении взятки

13-05-2020, 12:31

В Киеве хотят полностью восстановить работу транспорта с 22 мая. Метро - с 25 мая

12-05-2020, 12:10

В Киеве объявили штормовое предупреждение - гроза и шквальный ветер

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Май 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031



^Наверх

 

В Луганской области новый случай заболевания COVID-19 » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня