В Луганской области новый случай заболевания COVID-19

В Луганской области подтвердили новый случай заблевания COVID-19. Заболевший, выявленый в пгт Новопсков, ранее вернулся из России и все время находился на самоизоляции. Как сообщили в центре здоровья, круг контактов уже определен медиками и за всеми установлен медико-санитарный надзор.

Всего за 25 мая в Украине лабораторно подтверждено 339 случаев COVID-19.

Всего в Украине исследовано 301 736 образцов методом ПЦР, из них подтверждено 21584 случая COVID-19.

На амбулаторном лечении находятся 14 848 пациентов, из них 1318 детей и 3405 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6736 человек, из них 263 ребенка и 778 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 259 человек, в том числе один ребенок.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины: