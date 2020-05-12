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Бывшую судью из Крыма будут судить за госизмену

Сегодня, 16:02 citynews.net.ua | Напечатать

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшей судьи Киевского районного суда города Симферополя Автономной Республики Крым. Судью обвиняют в государственной измене.

Как сообщает пресс-служба прокуратура Автономной Республики Крым, следствием установлено, что гражданка Украины, будучи судьей, после оккупации полуострова в 2014 году изменила присяге на верность народу Украины, перейдя на службу в незаконно созданные судебные органы государства-оккупанта.

«Принимала непосредственное участие в формировании и организации работы оккупационных судов способствуя таким образом оккупации полуострова, обеспечивая становление и укрепление оккупационной администрации и оказывая помощь Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины», — говорится в сообщении.

При этом экс-судья в составе незаконно созданного «Киевского районного суда г. Симферополя Республики Крым» выносила «судебные решения» по делам по российскому законодательству.

Ей грозит лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.


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